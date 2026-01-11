ভারতে জন্ম, খেলছেন ভারতের বিপক্ষে, কে এই নিউজিল্যান্ডের স্পিনার আদিত্য অশোক
যে দেশে তাঁর জন্ম, আজ সেই দেশের বিপক্ষেই খেলতে নামলেন আদিত্য অশোক!
গুজরাটের বড়োদরায় আজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টস জিতে ফিল্ডিং নেয় ভারত। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল টসের সময়ই নিশ্চিত করেন, একাদশে আছেন আদিত্য অশোক। ক্যারিয়ারের তৃতীয় ওয়ানডেতেই জন্মভূমিতে ফিরে জন্মভূমির বিপক্ষে খেলার অদ্ভুত এক অনুভূতির স্বাদ পাচ্ছেন তরুণ এই লেগ স্পিনার।
কে এই আদিত্য অশোক
অশোকের শিকড় ভারতেই। ২০০২ সালে তামিলনাড়ুর ভেলোরে তাঁর জন্ম। তবে খুব ছোটবেলায়ই মা–বাবার সঙ্গে পাড়ি জমান প্রথমে সিঙ্গাপুরে, সেখান থেকে নিউজিল্যান্ডে। চার বছর বয়স থেকেই নিউজিল্যান্ডে আছেন অশোক। তাঁর মা–বাবা দুজনেই এখন কাজ করেন অকল্যান্ডের এক হাসপাতালে।
২৩ বছর বয়সী এই তরুণের ক্রিকেটে পথচলার শুরুটা অকল্যান্ডের ক্রিকেট একাডেমিতে। ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলে প্রথম নজরে আসেন তিনি।
ঘরোয়া ক্রিকেটে উত্থান
২০২১-২২ মৌসুমে নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট ‘সুপার স্ম্যাশ’-এ অকল্যান্ড এসেসের হয়ে অশোকের অভিষেক হয়। এর কয় দিন পরই খেলেন লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে। তবে অশোকের সামর্থ্যের বড় প্রমাণ মেলে চার দিনের ম্যাচের টুর্নামেন্ট প্লাঙ্কেট শিল্ডের ২০২২-২৩ মৌসুমে। সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের বিপক্ষে ১০৬ রানে ৫ উইকেট নিয়ে অনেকের চোখে পড়েন তিনি।
২০২৫ সালের শুরুর দিকে ভারতের সিএসকে (চেন্নাই সুপার কিংস) একাডেমিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন অশোক। নিউজিল্যান্ডের পিচে স্পিনারদের জন্য কাজটা কঠিন, তাই ভারতের মাটিতে নিজেকে ঝালিয়ে নিতেই ছিল তাঁর ওই সফর। মনে মনে একটা সুপ্ত বাসনাও ছিল হয়তো—ভবিষ্যতে যদি আইপিএলে সিএসকের জার্সিতে মাঠ মাতানো যায়!
আন্তর্জাতিক মঞ্চে পা রাখা
২০২৩ সালের মার্চে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথমবার নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলে ডাক পান অশোক। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয় ২০২৩ সালের আগস্টে, দুবাইয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। এরপর ওই বছর ডিসেম্বরেই নেলসনে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর ওয়ানডে অভিষেক, খেলেন নেপিয়ারে সিরিজের শেষ ম্যাচেও।
আজ ক্যারিয়ারের তৃতীয় ওয়ানডে খেলছেন অশোক, টি-টোয়েন্টি ওই একটাই। উইকেট আজকের আগপর্যন্ত ওয়ানডেতে ১টি, টি-টোয়েন্টিতে ১টি। বল হাতে এখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ঝলক দেখানোর মতো কিছু করতে পারেননি, কিন্তু তাঁর মধ্যে সম্ভাবনা দেখছেন অনেকেই।
বয়স কম। ব্ল্যাক ক্যাপদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় অশোকের নাম আসছে বেশ জোরেশোরেই। অভিজ্ঞ লেগ স্পিনার ইশ সোধি ক্যারিয়ারের প্রায় শেষের দিকে। সেই জায়গায় সাদা বলের ক্রিকেটে নির্ভরযোগ্য বিকল্প খুঁজছে নিউজিল্যান্ড।
বৈচিত্র্য আছে, সাহস আছে, ভয়ডরহীন মনও আছে—এখন শুধু দেখার অপেক্ষা, অশোক সেই বিকল্প হতে পারেন কি না।