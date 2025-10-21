সরাসরি

দ্বিতীয় ওয়ানডে: ছক্কা মারার পরের বলেই আউট সাইফ

  • সাইফের বিদায়
  • রেকর্ড!
  • নাসুম ফিরলেন
  • ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ
  • বাংলাদেশ একাদশ
  • এক পেসার নিয়ে নামছে বাংলাদেশ
  • টস জিতেছে বাংলাদেশ
  • আজ উইকেট অতটা কালো নয়
  • স্পিনে শক্তি বাড়িয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ
  • স্বাগতম
০৮: ০৭

বাংলাদেশের ভালো শুরু

বাংলাদেশ: ১০ ওভারে ৪০/১

ব্যাটসম্যানদের জন্য কঠিন উইকেটে বাংলাদেশের শুরুটা ভালোই হয়েছে। ১০ ওভারে ৪০ রান তুলতে বাংলাদেশ উইকেট হারিয়েছে একটি। ৬ রান করে আউট হয়েছেন সাইফ। উইকেটে আছেন সৌম্য ও হৃদয়। ১৬ রানে ব্যাটিং করছেন সৌম্য, হৃদয় অপরাজিত ১২ রানে।

০৭: ৫০

সাইফের বিদায়

বাংলাদেশ: ৫ ওভারে ২২/১

টানা ১৪ বল ডট খেলে কিছুটা চাপে ছিলেন সাইফ। আকিলের বলে স্লগ খেলে ছক্কা মেরে হয়েছিলেন চাপমুক্ত। তবে পরের বলেই স্লিপে ক্যাচ দিলেন এই ওপেনার। আকিলের বেরিয়ে যাওয়া বলটিতে সাইফ খেলতে চেয়েছিলেন ডিফেন্সিভ পুশ। সফল হননি। তিন নম্বরে এসেছেন তাওহিদ হৃদয়।

০৭: ৪৭

রেকর্ড!

নিজেদের ওয়ানডে ইতিহাসে প্রথমবার আজ দুই স্পিনার দিয়ে বোলিং ইনিংস শুরু করল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে বোলিং শুরু করেছেন বাঁহাতি স্পিনার আকিল হোসেন ও ডানহাতি রোস্টন চেজ।

০৭: ৪০

নাসুম ফিরলেন

গত বছর ডিসেম্বরে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেই সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছিলেন নাসুম। তানভীর, মিরাজ, রিশাদের সঙ্গে আজ চতুর্থ স্পিনার হিসেবে একাদশে সুযোগ পেয়েছেন নাসুম।

বাংলাদেশের একাদশে আজ দুজন বাঁহাতি স্পিনার। এমন ঘটনা সর্বশেষ ঘটেছিল আরও দু বছর আগে। ২০২৩ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই বাঁহাতি হিসেবে খেলেছিলেন সাকিব আল হাসান ও নাসুম আহমেদ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশেও চারজন স্পিনার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশে বিশেষজ্ঞ কোনো পেসার নেই।

০৭: ১৭

ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ

ব্রেন্ডন কিং, অ্যালিক অ্যাথানেজ, কিসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), শেরফান রাদারফোর্ড, আকিম অগাস্ট, রোস্টন চেজ, জাস্টিন গ্রিভস, গুড়াকেশ মোতি, খারি পিয়েরে ও আকিল হোসেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে দুটি পরিবর্তন। জেইডেন সিলসের জায়গায় ঢুকেছেন আকিল হোসেন ও রোমারিও শেফার্ডের জায়গায় অভিষেক হচ্ছে আকিম অগাস্টের।

০৭: ০৮

বাংলাদেশ একাদশ

প্রথম আলো গ্রাফিকস
০৭: ০৬

এক পেসার নিয়ে নামছে বাংলাদেশ

টসে জেতার পর বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ জানিয়েছেন, প্রথম ম্যাচের একাদশে একটি পরিবর্তন এনে দ্বিতীয় ম্যাচে নামবে বাংলাদেশ, ‘তাসকিন আহমেদের জায়গায় দলে ঢুকেছেন নাসুম আহমেদ।’

অর্থাৎ, আজ দ্বিতীয় ম্যাচে মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের একমাত্র পেসার। চারজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার নিয়ে নামবে বাংলাদেশ।

০৭: ০২

টস জিতেছে বাংলাদেশ

টসে জিতেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

টসে মুদ্রা নিক্ষেপ করেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ
শামসুল হক
০৬: ৫৯

আজ উইকেট অতটা কালো নয়

শেরে বাংলা স্টেডিয়াম থেকে প্রথম আলোর ক্রীড়া প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসান জানিয়েছেন, শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের আবহাওয়া আজও রৌদ্রজ্জ্বল। তবে প্রথম ওয়ানডের তুলনায় আজ উইকেট অতটা কালো নয়। ক্রিকেটাররা ওয়ার্ম আপ শুরু করেছেন, স্পিনাররা হাত ঘুরিয়েছেন। বাকিরা শুধু ফিল্ডিং অনুশীলন করছেন।

০৬: ৪২

স্পিনে শক্তি বাড়িয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে দলের স্পিন বিভাগে শক্তি বাড়িয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাঁহাতি স্পিনার আকিল হোসেনকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে ওয়ানডে দলে

শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের কালো মাটির উইকেট নিয়ে প্রচুর নেতিবাচক আলোচনা হয়েছে এর আগে। দোষটা কি আসলেই কালো মাটির? জানতে হলে ক্লিক করুন নিচের লিংকে।

০৬: ৪২

স্বাগতম

মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশের মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গত শনিবার প্রথম ওয়ানডে ৭৪ রানে জিতে তিন ম্যাচের এ সিরিজে এগিয়ে গেছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল।

দ্বিতীয় ম্যাচের আগে বাংলাদেশ দলের সর্বশেষ খবর জানতে ক্লিক করুন নিচের লিংকে।

নারী বিশ্বকাপে গতকাল শ্রীলঙ্কার কাছে অবিশ্বাস্য হারে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশ। পড়তে ক্লিক করুন নিচের লিংকে।

