দুই দিনে টেস্ট জিতে ২৪ কোটি টাকা ক্ষতির মুখে অস্ট্রেলিয়া

দুই দিনে টেস্ট জিতে ২৪ কোটি টাকা ক্ষতির মুখে অস্ট্রেলিয়া
অস্ট্রেলিয়ার এখন আনন্দের সাগরে ভাসার কথা।
পার্থে ৮ উইকেটের বড় জয় দিয়ে অ্যাশেজ শুরু করেছেন স্টিভেন স্মিথরা। জয়টাও আবার যেনতেন নয়, সফরকারী ইংল্যান্ডকে মাত্র দুই দিনের মধ্যে উড়িয়ে দিয়ে পাওয়া। কিন্তু এমন দুর্দান্ত জয়েও দুশ্চিন্তার ভাঁজ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ)। মাত্র দুই দিনে খেলা শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন বড় অঙ্কের ক্ষতির মুখে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড। অর্থের অঙ্কটা ৩০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলারের বেশি, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৪ কোটি টাকার ওপরে।
বার্তা সংস্থা অস্ট্রেলিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এএপি) খবরে বলা হয়, অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড পার্থ টেস্টে তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে শুধু টিকিট বিক্রি থেকেই ৩০ লাখ ডলারের বেশি আয় হওয়ার কথা, যা এখন লোকসানের খাতায় যোগ হতে চলেছে। শুক্রবার পার্থ টেস্টের প্রথম দিনে খেলা দেখতে গ্যালারিতে হাজির ছিলেন ৫১৫৩১ দর্শক। শনিবার এসেছিলেন ৪৯৯৮৩ জন, যা গত বছর অস্ট্রেলিয়া-ভারত ম্যাচের চেয়েও বেশি। ৪ দিন ধরে চলা সেই ম্যাচে দর্শক ছিলেন ৯৬৪৬৩ জন।
অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের জন্য অ্যাশেজ সব সময়ই মর্যাদার লড়াই। দুই দেশের দর্শকই মাঠে বসে খেলা দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন। তার ওপর রোববার সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে দর্শক সমাগমও বেশি হয়ে থাকে। পার্থ টেস্টে রোববার ছিল ম্যাচের তৃতীয় দিন, যা পাঁচ দিনের খেলায় গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
সব মিলিয়ে ৬০ হাজার আসনের পার্থ স্টেডিয়ামে তৃতীয় দিনের বেশির ভাগই টিকিটই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই দর্শকদের মাঠে আসার ইচ্ছা গতকাল মাঠেই ‘মারা গেছে’। প্রথমে ইংল্যান্ড অতি আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে গিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়েছে ৩৪.৪ ওভারে। এরপর অস্ট্রেলিয়া ২০৪ রান তাড়া করতে নেমে ম্যাচ জিতে নিয়েছে ২৮.২ ওভারেই। ট্রাভিস হেড একাই ৮৩ বলে করেছেন ১২৩ রান।
আগেভাগে খেলা শেষ হলে যে আর্থিকভাবে বড় ক্ষতি হবে, সেটি দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই বলেছিলেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী টড গ্রিনবার্গ। তখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ না হলেও এসইএন রেডিওকে তিনি মজা করে বলেন, খেলা তৃতীয় দিনেও যাবে না মনে হচ্ছে। খেলা তৃতীয় দিনে না গেলে কী ক্ষতি হবে সেই ধারণা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘অনেক অংশীদারেরই ক্ষতি হবে। প্রথমত সম্প্রচার সংস্থার। আমাদের ক্রিকেট বোর্ডেরও হবে, বিশেষ করে টিকিট বিক্রি না হওয়ায়। আমাদের স্পনসর ও অন্যান্য অংশীদারদেরও ক্ষতি। এই সিরিজের আর্থিক প্রভাব অনেক বড়।’
পার্থ টেস্ট দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচের অপেক্ষাটা দীর্ঘ হয়ে গেল সব পক্ষের জন্য। ব্রিসবেনে পরের টেস্ট শুরু হবে আগামী ৪ ডিসেম্বর।