পাকিস্তান এখন ‘লাল্লু-কাট্টু’দের দল, লড়াকুদের নয়: শোয়েব আখতার

সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপে ভারতের কাছে উত্তরসূরিদের অসহায় আত্মসমর্পণ নিয়ে যারপরনাই ক্ষুব্ধ পাকিস্তানের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার।

খেলা ডেস্ক
পাকিস্তান টি–টোয়েন্টি দলছবি: পিসিবি

একটা সময় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতো তাদের মধ্যে। কখনো পাকিস্তান জিতত, কখনো ভারত। বরং পাকিস্তানই একটু এগিয়ে থাকত, যেটার প্রমাণ পরিসংখ্যান।

এখনো দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে জয়ের পাল্লাটা পাকিস্তানের দিকেই ভারী। সব সংস্করণ মিলিয়ে ২১১ ম্যাচের মধ্যে পাকিস্তান জিতেছে ৮৮টি, ভারত জিতেছে ৭৯টি। বাকি ম্যাচগুলো হয়েছে ড্র, টাই বা পরিত্যক্ত।

সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে তিনবার হারিয়েছে ভারত
ছবি: রয়টার্স

তবে সময়ের বিবর্তনে এখন উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে। ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ ইদানীং বড্ড একপেশে হয়ে গেছে। সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপেই পাকিস্তানকে হ্যাটট্রিক পরাজয়ের তেতো স্বাদ দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত

স্বাভাবিকভাবেই ভারতের কাছে উত্তরসূরিদের অসহায় আত্মসমর্পণ নিয়ে ক্ষুব্ধ পাকিস্তানের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার। পাকিস্তানের বর্তমান দল তো বটেই; টিম ম্যানেজমেন্ট, কোচিং স্টাফ ও ক্রিকেট বোর্ডেরও (পিসিবি) তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। তাঁর মতে, এশিয়া কাপ ফাইনালে হার পাকিস্তান ক্রিকেটের গভীর সমস্যার প্রতিফলন।

পাকিস্তান দলের ওপর বেজায় চটেছেন শোয়েব আখতার
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

পাকিস্তানের সংবাদভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল এআরওয়াই নিউজকে শোয়েব বলেছেন, ‘বোর্ডের এখন ভদ্র ছেলেদের দরকার, যারা কারফিউ মেনে রাত ৮টার মধ্যে ঘরে চলে যাবে। বোর্ডের এমনই খেলোয়াড় দরকার, যারা একেবারে লাল্লু-কাট্টু (বোকাসোকা, নিরীহ ও দুর্বল)। ওরা শক্তিশালী ও লড়াকু ব্যক্তিত্ব চায় না। এটাই বোর্ডের নীতি, দলেও সেটারই প্রতিফলন পড়েছে।’

‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস’খ্যাত এই তারকা সালমান আলী আগার নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন, ‘যখন অধিনায়কই অনুপ্রেরণা দিতে পারে না, তখন খেলোয়াড়দের মধ্যে লড়াকু মনোভাব আসবে কোত্থেকে? এমন অধিনায়ক আসলে বোর্ডের পছন্দেরই প্রতিফলন।’

পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগা (বাঁয়ে) ও প্রধান কোচ মাইক হেসন
ছবি: এক্স

পাকিস্তান দলের প্রধান কোচ মাইক হেসন ও টিম ম্যানেজমেন্টের দিকেও আঙুল তুলেছেন শোয়েব। ৫০ বছর বয়সী এই কিংবদন্তির মতে, ফাইনালে একাদশ বাছাইয়ের কৌশলে ভুল ছিল, ‘পুরো ম্যানেজমেন্ট যেন বিবেকহীন ও আতঙ্কিত ছিল। দল সাজানো ঠিক হয়নি, অধিনায়কত্ব ঠিক হয়নি আর তারা আমাদের কথাও শোনেনি। (মিডল অর্ডারে) হাসান নেওয়াজের মতো ক্রিকেটারকে সুযোগ না দিয়ে তারা আধা-প্রস্তুত অলরাউন্ডারদের নিয়ে পড়ে ছিল।’

