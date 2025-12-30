বিপিএলের পারফরম্যান্সে জাতীয় দলে চোখ রিপনের

বিপিএলের পারফরম্যান্সে জাতীয় দলে চোখ রিপনের
প্রথম দুই ম্যাচে ছিলেন না একাদশেই। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে কাল বিপিএলে সুযোগ পেয়েই আলো ছড়িয়েছেন রিপন মণ্ডল। ৪ ওভারে ১৩ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়ে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে তিনি হয়ে গেছেন ম্যাচসেরা। ২৯ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এই ডানহাতি পেসারের এটাই সেরা বোলিং।
রিপন আলো ছড়াতে শুরু করেছেন সর্বশেষ রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ থেকেই। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে ওই টুর্নামেন্টে ৫ ম্যাচে ১১ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহকও ছিলেন তিনি। ওই টুর্নামেন্টের আত্মবিশ্বাসটা রিপন টেনে এনেছেন বিপিএলেও।
সুযোগ পেলে আমি ভাবি, এটাই আমার শেষ সুযোগ। সেভাবেই প্রস্তুত থাকি।
কাল সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘আত্মবিশ্বাস তো থাকেই। একটা টুর্নামেন্টে আমি সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলাম। এখান থেকে আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে। যেভাবে শুরু করলাম, তাতে আরও বেড়েছে। এখান থেকে ভালো করতে পারলে আরও ভালো হবে।’
রাজশাহী দল থেকে রিপনকে আগেই জানানো হয়েছিল, প্রথম দুটি ম্যাচ দিনে হওয়ায় সুযোগ পাবেন না। কাল রাতের ম্যাচে সুযোগ পেয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করলেন। পরের ম্যাচগুলোতে কী হবে? রিপনের উত্তর, ‘পরে কী হবে, আমি জানি না। খেলোয়াড় হিসেবে যেকোনো সময়ের জন্য রেডি থাকতে হবে। কম্বিনেশনের জন্য অনেক সময় অনেক কিছু হতে পারে, এসব নিয়ে ভাবি না। সুযোগ পেলে আমি ভাবি, এটাই আমার শেষ সুযোগ। সেভাবেই প্রস্তুত থাকি।’
‘এ’ দলের হয়ে রিপনের একের পর এক ইয়র্কার আর সুপার ওভারের দুর্দান্ত বোলিং নজর কেড়েছিল সবার। এবার বিপিএলের মঞ্চেও পারফর্ম করলেন। জাতীয় দলের হয়ে এশিয়ান গেমসে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন রিপন, তবে সেটি ছিল দ্বিতীয় সারির দল।
বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এবার জাতীয় দলে ঢোকার মঞ্চ হিসেবে বিপিএলকে কাজে লাগাতে চান রিপনও, ‘বিপিএল আমার জন্য বড় একটা মঞ্চ। আমি যদি ইনশা আল্লাহ ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারি, ইনশা আল্লাহ সুযোগ আসবে। আমি সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই আছি। যদি ইনশা আল্লাহ আসে, আমি সেটা লুফে নেব।’