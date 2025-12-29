বিগ ব্যাশে বাংলাদেশি ভেলকি: রিশাদের হাতে স্পিনারদের পতাকা
হোবার্টে ৪-০-১৮-০, মেলবোর্নে ৩-০-৩৩-২, গিলংয়ে ৪-০-২১-১, পার্থে ৪-০-৩৩-৩ এবং আজ হোবার্টে ৪-০-৩৪-২।
বোলিং বিশ্লেষণগুলো বিগ ব্যাশের, বাংলাদেশি এক বোলারের। বুঝতেই পারছেন, তিনি রিশাদ হোসেন। এবার একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে খেলছেন বিগ ব্যাশে। বিদেশে স্পিনবিরুদ্ধ কন্ডিশনে দেশের কোনো লেগ স্পিনারের এমন ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দেখে আর যা–ই হোক, খারাপ লাগার কথা নয়। যেদিন উইকেট পাননি কিপটেমিতে পুষিয়ে দিয়েছেন, একটু রান দিয়ে ফেললে পেয়েছেন উইকেট। যেন ক্ল্যাসিক্যাল লেগ স্পিনারের প্রতিচ্ছবি!
কিন্তু রিশাদ ক্ল্যাসিক্যাল লেগ স্পিনার নন, অন্তত এখন পর্যন্ত নয়। ক্ল্যাসিক্যাল লেগ স্পিনারের মতো ফ্লাইট ও বাঁক তাঁর বলে দেখা যায় কমই। তবে বৈচিত্র্য যে বাড়ছে ধীরে ধীরে, তা ভালোই বোঝা যাচ্ছে। এই বিগ ব্যাশেই হোবার্ট হারিকেনসের হয়ে গুগলি ও একটু জোরের ওপর স্কিড করে ঢোকানো ডেলিভারিতে পেয়েছেন উইকেট। রিশাদ মূলত টি-টোয়েন্টিতেই বেশি কার্যকর। তবে দেশের বাইরে প্রথমবারের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের অভিজ্ঞতা যে রিশাদকে আরও পরিণত করে তুলছে, সেটা বুঝে নিতে পারেন আজ মেলবোর্ন রেনেগেডসের বিপক্ষে হারিকেনসের ৪ উইকেটে জয়ের ম্যাচ থেকেও।
হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে টস জিতে আগে বোলিংয়ে নামে রিশাদের দল হারিকেনস। তাঁর ওপর এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দল এখন কেমন ভরসা করছে, সেটা ম্যাচের কিছু খণ্ডচিত্র থেকে বুঝে নেওয়া যায়। রেহান আহমেদ ও রিশাদ—এই দুজন লেগ স্পিনারকে খেলায় হারিকেনস। কিন্তু পাওয়ারপ্লের চার ওভার শেষে বলটা একটু নতুন থাকতে বল তুলে দেওয়া হয়েছে রিশাদের হাতে। সে ওভারে কোনো বাউন্ডারি হজম না করলেও ৮ রান দিয়ে শুরু করেন রিশাদ। ইনিংসের ৭ম ও রিশাদের দ্বিতীয় ওভারে পরিণতিবোধটা বেশ বোঝা গেল।
ওই ওভারের তৃতীয় বলটি লেগ স্টাম্পের বাইরে করে মোহাম্মদ রিজওয়ানের সুইপে চার হজম করেন। গ্রোয়েনে একটু টানও অনুভব করায় হালকা চোটও পান রিজওয়ান। পরের বলটির লেংথে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন রিশাদ। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ফিল্ডার থাকায় একটু জোরের ওপর অফ স্টাম্পের বাইরে করেন। রানের জন্য চিরকাল লোভাতুর রিজওয়ান ‘টোপ’টি গেলেন।
ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের ওপর দিয়ে তুলে মারলেই বাউন্ডারি—এই নেশায় রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে বলে গতি থাকায় আর ঠিকমতো টাইমিং হয়নি। কী আর করা, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে রেহানের হাতে রিজওয়ান ধরা! রিশাদ এই ওভারে ৬ রানে ১টি উইকেট নেওয়ায় তাঁর ওপর হোবার্ট অধিনায়ক এলিসের ভরসা আরও বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।
মেলবোর্ন রেনেগেডসের ইনিংসে ৯ম ওভারে তাই আবার এলেন রিশাদ এবং সেই ওভারে প্রথম বলেই পেতে পারতেন আরেকটি উইকেট! রেনেগেডস ব্যাটসম্যান অলিভার পিক লং অনে তাঁকে উড়িয়ে মেরেছিলেন। হারিকেনস ফিল্ডার নিখিল চৌধুরী মাথার ওপরের ক্যাচটা নিতে পারেননি। ছক্কা হয়। খেলা না দেখা বাংলাদেশের সমর্থকেরা নিখিলকে শাপ-শাপান্ত করতে পারেন তাই বলে রাখা ভালো, ক্যাচটি বেশ কঠিন ছিল।
রিশাদ এ ওভারে আরেকটি ছক্কা হজম করলেও শোধ নেন পরের বলেই। অবশ্য সেখানে ব্যাটসম্যানের ‘কৃতিত্ব’ বেশি। চতুর্থ বলটা একটু সামনে ফেলায় স্লগ সুইপে তাঁকে ছক্কা মারেন জেক-ফ্রেজার ম্যাগার্ক। পরের বলে ভুল শুধরে লেংথ রাখতে গিয়ে শর্ট করে ফেলেন। হাফ-ট্র্যাকার (কিছুটা শর্ট পিচ) হলেও স্কিড করে জোরের ওপর আসছিল বল। ম্যাগার্ক প্যাডল করতে গিয়ে শর্ট ফাইন লেগে ক্যাচ দেওয়ার পর নিজেই নিজের ওপর খেপে ওঠেন। রিশাদের মুখে তখন হাসি। এই বলে তাঁর উইকেট পাওয়ার কথা ছিল না!
১৪তম ওভারে ৫ রান দেওয়ার পর রিশাদের বোলিং বিশ্লেষণ দাঁড়ায় ৪-০-৩৪-২। রেনেগেডসের ইনিংসে ১২তম ওভারে রেহানকে দিয়ে করানোর পর তাঁকে আর বোলিংয়ে আনা হয়নি। ইংল্যান্ডের লেগ স্পিনারের বোলিং বিশ্লেষণ ৩-০-২১-১। পার্থক্যটা আরেকটু ধরিয়ে দেওয়া যায়—বিগ ব্যাশে হারিকেনসের হয়ে এ পর্যন্ত রিশাদ ও রেহান দুজনেই ৫টি করে ম্যাচ খেলেছেন। রিশাদ এ পর্যন্ত বোলিং করেছেন ১৮ ওভার, রেহান ১২ ওভার। রিশাদের উইকেটসংখ্যা ৮টি (ইকোনমি ৭.৭২), রেহানের ২টি (ইকোনমি ৭.১৬)।
রিশাদ হারিকেনসে যোগ দেওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমই জানিয়েছে, তাঁর এই দলে যোগ দেওয়ায় অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি রিকি পন্টিংয়ের ভূমিকা আছে। পন্টিং তাঁকে নেওয়ার কথা বলেছিলেন। প্রতিদানটা দেখুন—বিগ ব্যাশে ৫ ম্যাচ পরই স্পিনারদের মধ্যে রিশাদ সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। ৪ ইনিংসে ৯টি করে উইকেট নিয়ে শীর্ষ দুইয়ে যথাক্রমে মেলবোর্ন স্টারসের দুই পেসার টম কুরান ও হারিস রউফ। সমান ইনিংসে ৮ উইকেট নিয়ে তিনে মেলবোর্ন স্টারসের আরেক পেসার পিটার সিডল। সিডনি সিক্সার্সের পেসার জেক এডওয়ার্ডসেরও শিকার ৪ ইনিংসে ৮ উইকেট। রিশাদ ৮ উইকেট নিয়ে এই ৪ জনের পরই (৫ ইনিংস, ১৭.৩৭ গড়)। আর কোনো স্পিনার এখন পর্যন্ত তাঁর চেয়ে বেশি উইকেট নিতে পারেননি।
রিশাদ টি-টোয়েন্টিতে কার্যকরি ব্যাটসম্যানও। আগের ৪ ম্যাচে একবারই ব্যাটিংয়ে নেমে ৫ রানে অপরাজিত ছিলেন। সেটাও নেমেছিলেন আটে। আজ ব্যাটিংয়ে নামার পরিস্থিতি তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত আর দরকার হয়নি। রেনেগেডসের ৯ উইকেটে ১৬২ রান তাড়া করতে নেমে জয়ের জন্য শেষ ১২ বলে ১৮ রান দরকার ছিল হারিকেনসের। হাতে ৪ উইকেট। সান্ধুর করা ১৯তম ওভারে ওয়েড একাই ২টি ছক্কা ও ১টি চারে জয়ের রান তুলে ফেলেন। ১৮ রান আসে এই ওভার থেকে। ২০ বলে ৪৩ রানে অপরাজিত ছিলেন ওয়েড, ৫ রানে অন্য প্রান্তে ক্রিস জর্ডান। রেনেগেডসের ইনিংসে ২৯ রান পিকের, ২৬ রান টিম সেইফার্ট ও জশ ব্রাউনের।