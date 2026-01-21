বিপিএল
শরীফুল কি পারবেন তাসকিনের উইকেটের রেকর্ড ভাঙতে
১১ ম্যাচে ২৪ উইকেট, গড় ৯.৫৪, ইকোনমি ৫.৬—কী দুর্দান্ত এক বিপিএলই–না কাটছে শরীফুল ইসলামের। চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ফাইনালে ওঠাতে বড় ভূমিকা রাখা বাঁহাতি পেসারকে ডাকছে বড় এক রেকর্ডও। রেকর্ডটা বিপিএলে এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার।
রেকর্ডটা এখন তাসকিন আহমেদের। গত মৌসুমেই দুর্বার রাজশাহীর হয়ে রেকর্ডটা গড়েছিলেন জাতীয় দলের এই পেসার। ১২ ম্যাচে ২৫ উইকেট নিয়ে কেড়ে নিয়েছিলেন ২০১৮-১৯ মৌসুমে সাকিব আল হাসানের নেওয়া ২৩ উইকেটের রেকর্ড। এক বছর যেতে না যেতেই তাসকিনের সেই রেকর্ড হাতছাড়া হওয়ার পথে।
আগামী শুক্রবার ফাইনালে ১ উইকেট পেলেই তাসকিনের পাশে বসে যাবেন শরীফুল। ২ উইকেট পেলে একান্তই নিজের করে নেবেন রেকর্ডটা। এবারের বিপিএলে যেভাবে বল করছেন, ফাইনালে শরীফুল উইকেট না পেলেই বড় খবর হবে সেটি।
এবার প্রথম কোয়ালিফায়ার পর্যন্ত ১১ ম্যাচের মাত্র একটিতেই উইকেট পাননি শরীফুল। সেটিও দ্বিতীয় ম্যাচে। সিলেটে রংপুরের বিপক্ষে সেই ম্যাচে ২ ওভারে ১৬ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন শরীফুল। এরপর টানা ৯ ম্যাচে উইকেট নেওয়ার পথে মিরপুরে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ৩.৫ ওভারে মাত্র ৯ রান দিয়ে নিয়েছেন ৫ উইকেট। ১৫৫ ম্যাচের স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে শরীফুলের যেটি সেরা বোলিং।
এবার প্রথম ১১ ম্যাচের চারটিতে ওভারপ্রতি ৬ রানের বেশি দিয়েছেন শরীফুল। ৭ জানুয়ারি সিলেটে সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে ৪ ওভারে ৩৯ রান দেওয়ার পর টানা পাঁচ ম্যাচে ওভারপ্রতি ৫ বা এর কম রান দিয়েছেন।