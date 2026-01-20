ক্রিকেট

শেষ বলে ছক্কার সমীকরণ মিলিয়ে জয়—এমন কিছু আগে দেখেনি বিপিএল

মোহাম্মদ সোলায়মান
ঢাকা
শেষ বলে ছক্কার সমীকরণ মিলিয়ে সিলেট টাইটানসকে জিতিয়েছেন ইংলিশ অলরাউন্ডার ক্রিস ওকসশামসুল হক

এলেন, দেখলেন, জয় করলেন—বহু ব্যবহারে জীর্ণ বাক্যটিই লিখতে বাধ্য করলেন ক্রিস ওকস! ইংলিশ অলরাউন্ডার বিপিএলে আজই প্রথম খেলতে নেমেছেন। আর নেমেই সিলেট টাইটানসের জয়ের নায়ক হলেন শেষ বলে ছক্কা মেরে দলকে জিতিয়ে। আর সেটিও কিনা শেষ বলে ছক্কা মারতেই হবে এমন পর্বতসমান চাপ মাথায় নিয়ে। ফাহিম আশরাফের করা বলটাকে কাভারের ওপর সীমানা ছাড়া করে রংপুর রাইডার্সকে বিদায় করে সিলেটের ফাইনাল খেলার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখলেন ওকস।

আর তাতে বড় বিপিএলে অভূতপূর্ব এক কীর্তিই গড়লেন ৩৬ বছর বয়সী ওকস। বিপিএল ইতিহাসে এই প্রথম শেষ বলে ছক্কার সমীকরণ মিলিয়ে দলকে জেতালেন কেউ। এর আগে আরও দুবার শেষ বলে ছক্কা মেরে দলকে জয়ের বন্দরে নেওয়ার উদাহরণ ছিল বিপিএলে, তবে সেই দুই ম্যাচে শেষ বলে ছক্কা মারার সমীকরণ ছিল না।

২০১৭-১৮ মৌসুমের বিপিএলে চট্টগ্রামে লিগ পর্বের ম্যাচে চিটাগং কিংসকে হারাতে শেষ বলে ৩ রান দরকার ছিল রংপুর রাইডার্সের। দলটির লঙ্কান অলরাউন্ডার থিসারা পেরেরা তাসকিন আহমেদকে মিডউইকেট দিয়ে ছক্কা মেরে রংপুরকে ৩ উইকেটের জয় এনে দেন। ১৭৭ রানের লক্ষ্য ছিল রংপুরের সামনে।

গত বছর শেষ ওভারে ৩০ রান তুলে রংপুর রাইডার্সকে জিতিয়েছিলেন নুরুল হাসান
শামসুল হক

দ্বিতীয় ঘটনাটি এক বছর আগের। সিলেটে সেদিন শেষ ওভারে কী অবিশ্বাস্য ব্যাটিংই না করেছিলেন নুরুল হাসান। ফরচুন বরিশালের দেওয়া ১৯৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করা রংপুর রাইডার্সকে শেষ ওভারে করতে হতো ২৬ রান, দলটির হাতে ছিল ৩ উইকেট। কাইল মায়ার্সের করা ওভারের প্রথম পাঁচ বলেই ২ ছক্কা ও ৩ চারে ২৪ রান তুলে ফেলেন নুরুল। তাতে শেষ বলে ২ রানের দরকার হয় রংপুরের। নুরুল সেই বলে ছক্কাই মেরে দিলেন।

আজ ওকস যখন ব্যাটিংয়ে নামেন টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে ১১ বলে ১৫ রান সিলেটের। মোস্তাফিজুর রহমানের করা ওভারের শেষ ৫ বলে ৬ রান তোলে সিলেট, ৩ বলে এর ৪ রানই করেন ওকস। তাতে শেষ ওভারে ৯ রানের সমীকরণ পায় সিলেট। ফাহিমের করা ওভারের শেষ বলে যখন প্রথমবার স্ট্রাইক পেলেন ওকস, ১ বলে ৬ রান দরকার সিলেটের।

এরপর ইতিহাস!

