৫ ক্যাচ নিয়ে বিশ্ব রেকর্ডে তানজিদ

৫ ক্যাচ নিয়ে বিশ্ব রেকর্ডে তানজিদ
চট্টগ্রামে আজ আয়ারল্যান্ডের আউট হওয়া শেষ পাঁচ ব্যাটসম্যানই ক্যাচ দিয়েছেন তানজিদ হাসানকে। আর তাতেই বিশ্ব রেকর্ড হয়ে গেছে। টেস্ট খেলুড়ে দেশের প্রথম ফিল্ডার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ম্যাচে ৫টি ক্যাচ নেওয়ার কীর্তি গড়লেন বাংলাদেশের এই ওপেনার। বিশ্ব রেকর্ডও এটি, সেই রেকর্ডে তানজিদের সঙ্গী আছেন আরও দুজন। এদের একজন মালদ্বীপের ওয়াদাগে মালিন্দা, আরেকজন সুইডেনের সেদিক সাহাক।
২০২৩ সালে কাতারের দোহায় ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে কাতারের বিপক্ষে ৫টি ক্যাচ নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। গত সেপ্টেম্বরে আইল অব ম্যান সফরে স্বাগতিকদের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৫টি ক্যাচ নেন সাহাক।
আজ রেকর্ড ছোঁয়ার পথে চারটি ক্যাচই লং অনে নিয়েছেন তানজিদ। প্রথম ক্যাচটি নিয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে। ১৬তম ওভারের তৃতীয় বলে রিশাদ হোসেনের বলে গ্যারেথ ডেলানির ক্যাচ নিয়ে রেকর্ডের পথে যাত্রা শুরু তানজিদের। এরপর মোস্তাফিজুর রহমানের করা ১৮তম ওভারের তৃতীয় ও ষষ্ঠ বলে মার্ক অ্যাডাইরের ক্যাচ নেন। জর্জ ডকরেলকে ১৯তম ওভারে ফেরানোর পর শেষ ওভারের বেন হোয়াইটের ক্যাচ নিয়ে রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেন তানজিদ।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫ ক্যাচ
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এর আগে বাংলাদেশের কোনো ফিল্ডার তিনটির বেশি ক্যাচ নিতে পারেননি। তিন সংস্করণ মিলিয়ে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়া দ্বিতীয় বাংলাদেশি ফিল্ডার তানজিদ। প্রথমজন ইমরুল কায়েস, ২০১৭ সালে ওয়েলিংটন টেস্টে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ৫টি ক্যাচ নেন ইমরুল।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উইকেটকিপারদের বাইরে ইনিংসে ক্যাচ নেওয়ার বিশ্ব রেকর্ডটাও ৫। এ পর্যন্ত ২১ জন ফিল্ডার এক ইনিংসে ৫টি ক্যাচ নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথ দুবার ইনিংসে ৫ ক্যাচ নিয়েছেন, দুবারই টেস্টে।