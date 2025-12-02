আইপিএল নিলামে মোস্তাফিজের ভিত্তি মূল্য ২ কোটি রুপি, সাকিবের ১ কোটি
আইপিএলে এবার মিনি নিলামের জন্য এক হাজারের বেশি ক্রিকেটার নিবন্ধিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৪৫ জন ক্রিকেটারের ভিত্তি মূল্য সর্বোচ্চ ২ কোটি রুপি। বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমান আছেন সর্বোচ্চ ভিত্তি মূল্যের ক্রিকেটারদের তালিকায়। সাকিব আল হাসানের ভিত্তি মূল্য ১ কোটি রুপি।
ক্রিকেট বিষয়ক খবরের পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফো জানায়, ১৩৫৫ জন ক্রিকেটার নিবন্ধিত হয়েছেন মিনি নিলামের জন্য। গত ৩০ নভেম্বর নিলামের জন্য নিবন্ধিত হওয়ার শেষ দিনটি পার হওয়ার পর গতকাল নিবন্ধিত খেলোয়াড়দের তালিকা ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলোকে জানিয়ে দেয় আইপিএল কর্তৃপক্ষ।
সর্বোচ্চ ২৫ জন খেলোয়াড় নিয়ে স্কোয়াড গঠন করা যাবে। মিনি নিলাম থেকে খেলোয়াড়দের দলে টানতে ৭৭টি জায়গা ফাঁকা আছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোয়। এর মধ্যে ৩১টি জায়গাই বিদেশি খেলোয়াড়দের জন্য। ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে পছন্দের খেলোয়াড়দের তালিকা পাওয়ার পর নিবন্ধিত খেলোয়াড়দের এই তালিকা ছাঁটবে আইপিএল কর্তৃপক্ষ। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর এই সংক্ষিপ্ত তালিকা জমা দেওয়ার শেষ দিন আগামী ৫ ডিসেম্বর। আগামী ১৬ ডিসেম্বর আবু ধাবিতে অনুষ্ঠিত হবে আইপিএলের এবারের মৌসুমের মিনি নিলাম।
সর্বোচ্চ ভিত্তি মূল্যের খেলোয়াড় তালিকায় ভারতের মাত্র দুজন—ভেঙ্কটেশ আইয়ার ও রবি বিষ্ণোই। বাকি ৪৩ জনই ভারতের বাইরের ক্রিকেটার। ভারতের বাইরে ১৪টি দেশ থেকে এবার মিনি নিলামের জন্য খেলোয়াড়েরা নিজেদের নাম নিবন্ধিত করেছেন। প্রচলিত ক্রিকেট খেলুড়ে দেশগুলো তো আছেই, তাদের বাইরে মালয়েশিয়া থেকেও নাম নিবন্ধিত করা হয়েছে। কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৩ হাজার রান ও ১০০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়া মালয়েশিয়ার বীরানদীপ সিং নিবন্ধিত হয়েছেন এবারের নিলামে।
ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, এবারের মিনি নিলামে মূল আকর্ষণ হতে পারেন অস্ট্রেলিয়ার পেস বোলিং অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। চোটের কারণে গত বছর মেগা নিলামে তিনি অংশ নেননি। কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং চেন্নাই সুপার কিংস তাঁকে কিনতে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। কারণ এবারের নিলামে আর্থিক দিক থেকে কলকাতা (৬৪.৩ কোটি রুপি) ও চেন্নাইয়ের (৪৩.৪ কোটি রুপি) বাজেট সবচেয়ে বেশি। দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজির বিদেশি ক্রিকেটারের জায়গাও ফাঁকা আছে। আন্দ্রে রাসেল আইপিএল থেকে অবসর নেওয়ার পর গ্রিনকে দিয়ে তাঁর শূন্যতা পূরণ করতে পারে কলকাতা।
নিবন্ধিত খেলোয়াড়দের তালিকায় অনুপস্থিত খেলোয়াড়দের মধ্যে বড় নাম গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। এবার আইপিএলের মিনি নিলামে নিবন্ধিত হননি অস্ট্রেলিয়ান তারকা।