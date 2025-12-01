ক্রিকেট

রোহিত–কোহলিকে ছাড়া বিশ্বকাপ জিতবে না ভারত, বলছেন সাবেক অধিনায়ক

খেলা ডেস্ক
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে ১৩৬ রানের জুটি গড়েন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিএএফপি

একজনের বয়স ৩৭, আরেকজনের ৩৮। আরেকটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ আসতে আসতে তাঁদের বয়সে যোগ হবে আরও দুই বছর করে। এই দুজনের একজন রোহিত শর্মা, অন্যজন বিরাট কোহলি। ওয়ানডে ইতিহাসের অন্যতম সেরা দুই ব্যাটসম্যান। ভারতের এই দুই মহাতারকা কি সুযোগ পাবেন ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে, এই প্রশ্নটা ভাসছে অনেক দিন ধরেই।

তবে গতকাল রাঁচিতে ভারত–দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ওয়ানডে দেখার পর অনেকেই পেয়ে গেছেন উত্তর। এঁদের একজন ভারতের সাবেক অধিনায়ক ক্রিস শ্রীকান্ত। ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী দলের এই ওপেনার মনে করেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির ২০২৭ বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়া নিয়ে কোনো সংশয় নেই। শ্রীকান্তের বিশ্বাস রোহিত–কোহলিকে ছাড়া খেলে ভারত ২০২৭ বিশ্বকাপ জিততে পারবে না।

রাঁচিতে কাল ৫১ বলে ৫৭ রান করেছেন রোহিত, মেরেছেন ৩টি ছক্কা। এই ৩ ছক্কার তৃতীয়টি মেরে ওয়ানডে ইতিহাসের সর্বকালের সর্বোচ্চ ছক্কা হাকানো ব্যাটসম্যান হয়ে গেছেন রোহিত, কেড়েছেন পাকিস্তানের শহীদ আফ্রিদির রেকর্ড।

১৩৬ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে তাঁর সঙ্গী বিরাট কোহলি ১২০ বলে করেছেন ১৩৫ রান। ওয়ানডেতে নিজের ৫২তম সেঞ্চুরিটাকে ১১টি চার ও ৭টি ছক্কায় সাজিয়েছেন কোহলি।

ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও নির্বাচক ক্রিস শ্রীকান্ত
টুইটার

ম্যাচে তাঁদের ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ শ্রীকান্ত নিজের ইউটিউব চ্যানেলে কথা বলছেন রোহিত–কোহলিকে নিয়ে। সেখানে বলেছেন রোহিত–কোহলির অপরিহার্যতার কথা, ‘কোহলি ও রোহিত অন্য পর্যায়ের ক্রিকেট খেলেছে। এ দুজনকে ছাড়া ২০২৭ বিশ্বকাপে (ভারতের) পরিকল্পনা কাজ করবে না। রোহিতকে এক পাশে ও বিরাটকে অন্য পাশে লাগবে। এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না।’

রোহিত–কোহলি প্রথম পাওয়ার প্লেতে ভারতকে ৮০ রান এনে দেন। জুটি যখন ভাঙে ২১.২ ওভারের ভারতের রান ১৬১ রান। কোহলি ও রোহিত লম্বা সময় ব্যাট করলে প্রতিপক্ষের কী দশা হয়, সেটির সর্বশেষ উদাহরণ এই ম্যাচ।

ওয়ানডেতে কোহলির সেঞ্চুরি এখন ৫২টি
এএফপি

মারকুটে ব্যাটিংয়ের জন্য খ্যাতি পাওয়া শ্রীকান্তও বললেন এই কথাই, ‘দেখুন রোহিত ও কোহলি যদি ২০ ওভারের মতো ব্যাট করে, তাহলে প্রতিপক্ষ ধ্বংস হয়ে যায়। এ ম্যাচেও তেমন হয়েছে। ওদের জুটিই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।’

‘আমার যা মনে হচ্ছে ২০২৭ বিশ্বকাপে ব্যাটিংক্রমের এক ও তিনে ওদের জায়গা পাকা। ওদের ছাড়া আমরা জিততে পারব না।
ক্রিস শ্রীকান্ত, ভারতের সাবেক অধিনায়ক

টেস্ট ও আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি ছাড়া কোহলি ও রোহিত এখন খেলছেন শুধু ওয়ানডে। তবু যে তাঁরা যেভাবে ফিটনেস ধরে রেখেছেন সেটি দেখে মুগ্ধ শ্রীকান্ত, ‘তারা ফিটনেস নিয়ে প্রচুর খাটছে। বিরাট ও রোহিত শুধু এক সংস্করণে খেলে। শুধু এক সংস্করণে খেলে এমন মানসিকতা ধরে রাখা সহজ কাজ নয়।’

ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি ছক্কা এখন রোহিত শর্মার
এএফপি

এরপরই আসল কথাটা বলে দিয়েছেন শ্রীকান্ত, ‘আমার যা মনে হচ্ছে ২০২৭ বিশ্বকাপে ব্যাটিংক্রমের এক ও তিনে ওদের জায়গা পাকা। ওদের ছাড়া আমরা জিততে পারব না।’
২০২৭ বিশ্বকাপ হবে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায়।

