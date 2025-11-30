ইয়ানসেনের তাণ্ডব, তবু রোহিত-কোহলিদের ম্যাচে ভারতের জয়

ইয়ানসেনের তাণ্ডব, তবু রোহিত-কোহলিদের ম্যাচে ভারতের জয়
ওয়ানডেতে রান তাড়ার বিশ্ব রেকর্ডটা দক্ষিণ আফ্রিকারই। ২০১৬ সালে জোহানেসবার্গে ৪৩৫ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল প্রোটিয়ারা। সেই দলটি রাঁচিতে প্রথম ওয়ানডেতে আজ কাঁপিয়ে দিয়েছিল ভারতকে। ৩৪৯ রান করেও স্বস্তিতে ছিল না ভারত। তবে রোহিত শর্মার ছক্কার রেকর্ড ও বিরাট কোহলির ৫২তম ওয়ানডে সেঞ্চুরির ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ১৭ রানে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেছে ভারত।
রান তাড়ায় শুরুটা ভালো ছিল না দক্ষিণ আফ্রিকার, ১১ রানেই হারিয়ে ফেলেছিল ৩ উইকেট। দক্ষিণ আফ্রিকা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এরপরই। শুরুটা করেন টনি ডি জর্জি ও ম্যাথু ব্রিটজকে। ৩৫ বলে ৩৯ রান করে যখন ডি জর্জি আউট হলেন প্রোটিয়াদের স্কোর ৭৭/৪। উইকেটে এসে এরপর ২৮ বলে ৩৭ রান করেন ডেভাল্ড ব্রেভিস।
হর্ষিত রানা ব্রেভিসকে ফেরানোর পর ব্যাটিংয়ে নেমে রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়েছেন মার্কো ইয়ানসেন। ব্রিটজকেকে নিয়ে ষষ্ঠ উইকেটে ৬৯ বলে যোগ করেন ৯৭ রান। জুটির ৭০ রানই ইয়ানসেনের, সেটিও মাত্র ৩৯ বলে। ৮ চার ও ৩ ছক্কার ইনিংসটি শেষ হয় কুলদীপ যাদবের বলে রবীন্দ্র জাদেজার ক্যাচ হয়ে। ২২৭ রানে ইয়ানসেনের বিদায়ের ২ বল পর ১ রান যোগ হতেই বিদায় ৮০ বলে ৭২ রান করা ব্রিটজকের। কুলদীপের বলেই ছক্কা মারতে গিয়ে বিরাট কোহলির ক্যাচ হয়েছেন ব্রিটজকে।
এরপর দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন করবিন বশ। ৫ চার ও ৪ ছক্কায় ৫১ বলে ৫৭ রান করে আউট হয়েছেন শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে ৫০তম ওভারের দ্বিতীয় বলে। শেষ ওভারে তাদের দরকার ছিল ১৮ রান, হাতে মাত্র একটি উইকেট।
এর আগে ভারতের ইনিংসে ১২০ বলে ১৩৫ রান করেন বিরাট কোহলি। ৭টি ছক্কা মেরেছেন ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক। ১৩৬ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে তাঁর সঙ্গী রোহিত শর্মা ৫১ বলে করেছেন ৫৭ রান। ৩ ছক্কার তৃতীয়টি মেরেই শহীদ আফ্রিদির (৩৫) ছক্কার ওয়ানডে রেকর্ড কেড়েছেন রোহিত (৩৫২)।
সিরিজের পরের ম্যাচ বুধবার, রায়পুরে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত: ৫০ ওভারে ৩৪৯/৮ (কোহলি ১৩৫, রাহুল ৬০, রোহিত ৫৭; বার্টম্যান ২/৬০, বশ ২/৬৬, বার্গার ২/৬৫, ইয়ানসেন ২/৭৬)।
দক্ষিণ আফ্রিকা: ৪৯.২ ওভারে ৩৩২ (ব্রিটজকে ৭২, ইয়ানসেন ৭০, বশ ৬৭; কুলদীপ ৪/৬৮, রানা ৩/৬৫, অর্শদীপ ২/৬৪)।
ফল: ভারত ১৭ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: বিরাট কোহলি।