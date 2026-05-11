তিন তারকা পেসার ছাড়াই বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া

তিন তারকা পেসার ছাড়াই বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া
তিন তারকা পেসার প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক ও জস হ্যাজলউডকে ছাড়াই বাংলাদেশ সফরের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। সফরে ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টুয়েন্টি খেলতে আসবে মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন দল, যেখানে তরুণদের প্রাধান্য দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।
ঢাকায় পা রাখার আগে অস্ট্রেলিয়া দল তিনটি ওয়ানডে খেলতে যাবে পাকিস্তানে। সেই সফরেও কামিন্স, স্টার্ক ও হ্যাজলউডদের রাখা হয়নি।
ওয়ানডে থেকে অবসরে নেওয়া গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও মার্কাস স্টয়নিস টি–টুয়েন্টির জন্য প্রস্তুত থাকলেও তাদের রাখা হয়নি। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বদলি হিসেবে ডাক পাওয়া স্টিভ স্মিথও নেই।
ট্রাভিস হেড (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ), কুপার কনোলি, জেভিয়ার বার্টলেট ও বেন ডয়ারশুইস (সবাই পাঞ্জাব কিংসে) আইপিএল শেষ করে ভারত থেকে বাংলাদেশে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।
এদিকে বাংলাদেশ সফরে রাখা না হলেও পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে ডাকা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব–১৯ দলের অধিনায়ক অলিভার পিককে। সব মিলিয়ে তিনটি সিরিজের স্কোয়াডে মিলিয়ে মোট ২৪ জন ক্রিকেটারকে রাখা হয়েছে।
আগামী ৯ জুন প্রথম ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া। পরের দুটি ওয়ানডে ম্যাচ ১১ ও ১৪ জুন। এরপর তিন ম্যাচের টি-টুয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ১৭ জুন। পরের দুই ম্যাচ ১৯ ও ২১ জুন।
বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দল
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি, কুপার কনোলি, বেন ডয়ারশুইস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাথু কুহনেমান, মার্নাস লাবুশেন, ম্যাথু রেনশ, তানভির সাংহা, লিয়াম স্কট ও অ্যাডাম জাম্পা।
বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়ার টি-টুয়েন্টি দল
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কনলি, টিম ডেভিড, জোয়েল ডেভিস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যারন হার্ডি, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, স্পেন্সার জনসন, ম্যাথু কুহনেমান, রাইলি মেরেডিথ, জশ ফিলিপ, ম্যাথু রেনশ ও অ্যাডাম জাম্পা।
পাকিস্তান সফরে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দল
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), অ্যালেক্স ক্যারি, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জশ ইংলিস, ম্যাথু কুহনেমান, মার্নাস লাবুশেন, রাইলি মেরেডিথ, অলিভার পিক, ম্যাথু রেনশ, তানভির সাংহা, লিয়াম স্কট, ম্যাট শর্ট, বিলি স্ট্যানলেক ও অ্যাডাম জাম্পা।