ভারতের গণমাধ্যমের খবর
বাংলাদেশকে ভারতেই খেলতে বলবে আইসিসি, বদলাবে ভেন্যু
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়ার আবেদন করলেও তা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। ভারতের গণমাধ্যমগুলোর দাবি, আইসিসি বাংলাদেশকে শ্রীলঙ্কা নয়, বরং ভারতেরই অন্য দুটি ভেন্যুতে খেলার প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে।
ভারতে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের জন্য আইসিসিকে দুবার চিঠি দিয়েছিল বিসিবি। তবে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি মনে করছে, টুর্নামেন্ট শুরুর একদম শেষ মুহূর্তে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভেন্যু স্থানান্তর করা লজিস্টিক কারণে সহজ নয়। বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো চেন্নাই ও তিরুবনন্তপুরমে আয়োজনের কথা ভাবছে আইসিসি।
তবে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম আগেই বলে রেখেছেন, ভারতের অন্য ভেন্যু মানে তো ভারতেই খেলা।
বর্তমান সূচি অনুযায়ী, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের চারটি ম্যাচই ভারতে হওয়ার কথা। যার মধ্যে প্রথম তিনটি কলকাতায়, শেষটি মুম্বাইয়ে। ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক পোর্টাল ক্রিকবাজ জানিয়েছে, বিসিবি শ্রীলঙ্কায় খেলার ব্যাপারে অনড় থাকলেও আইসিসি ভারতের ভেতরেই বিকল্প ভেন্যু খুঁজছে।
জানা গেছে, আইসিসি এবং টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক বিসিসিআই এরই মধ্যে তামিলনাড়ু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিএনসিএ) এবং কেরালা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (কেসিএ) সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। একই ধরনের তথ্য দিয়েছে এনডিটিভি-ও।
গতকাল গুজরাটের বড়োদরায় বিসিসিআই কর্মকর্তাদের সঙ্গে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকেই বিকল্প ভেন্যু প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত হয়েছিল কি না, তা অবশ্য কোনো সংবাদমাধ্যমই বলেনি।
এনডিটিভির প্রতিবেদনে ভারতেরই অন্য ভেন্যু প্রস্তাবের বিষয়ে আইসিসির সম্ভাব্য যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। রোববার গুজরাটে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আম্পায়ারিং করেছেন বাংলাদেশের শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিসিবি যে নিরাপত্তা শঙ্কার কারণ দেখিয়ে ভেন্যু পরিবর্তনের অনুরোধ করেছে, তার জবাবে আইসিসি সম্ভবত সৈকতের উদাহরণটি তুলে ধরতে পারে এবং বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো ভারতে খেলার পরামর্শ দিতে পারে।
বিসিবির ভারতে নিরাপত্তা শঙ্কা জানানোর সূত্রপাত গত ৩ জানুয়ারি উগ্রপন্থীদের হুমকির মুখে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনা থেকে। একজন মোস্তাফিজের নিরাপত্তা দিতে না পারলে পুরো বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ও বিশ্বকাপ কাভার করতে যাওয়া সাংবাদিক, পৃষ্ঠপোষক ও দর্শকেরা কীভাবে নিরাপদ—এমন প্রশ্ন তুলে ভারত থেকে ম্যাচ সরানোর অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ।
ক্রিকবাজের খবরে বলা হয়, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের আগে লজিস্টিক চ্যালেঞ্জের কারণে বাংলাদেশের অনুরোধ মানার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ মনে হচ্ছে। আজ সোমবার বাংলাদেশকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে পারে আইসিসি।
তবে আইসিসি যদি ভারতের ভেতরেই ভেন্যু পরিবর্তনের প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত দেয়, সেটি বিসিবি গ্রহণ না করার সম্ভাবনাই বেশি। চেন্নাইয়ে ভেন্যু সরে যাওয়ার গুঞ্জনে গত শনিবার সিলেটে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘ভারতের অন্য ভেন্যু তো ভারতেই হবে। যেহেতু আপনারা জানেন যে আমরা এই বিশ্বকাপের ব্যাপারে একাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না, আমরা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব এবং যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, এখনো সেখানেই আছি।’