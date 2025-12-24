১৬ বছর পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে কোহলি, ডাকছে বড় এক মাইলফলক

১৬ বছর পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে কোহলি, ডাকছে বড় এক মাইলফলক
এ বছরই বিরাট কোহলির রঞ্জি ট্রফি খেলতে নামার সেই ম্যাচটার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। এক যুগ পর তাঁর রঞ্জিতে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে তিল ধারণের জায়গা ছিল না দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে। এবার আরেক ঘরোয়া টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে কোহলি খেলতে নামছেন প্রায় ১৬ বছর পর।
৫০ ওভারের এই টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ফর্মে থেকেই খেলতে নামবেন কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজে তিন ম্যাচের দুটিতেই সেঞ্চুরি করা কোহলি আজ বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে দিল্লির হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের বিপক্ষে মাঠে নামবেন। দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি এই ম্যাচে বড় এক মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলতে পারেন কোহলি।
আজ ১ রান করলেই লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ১৬ হাজার রানের মাইলফলক ছোঁবেন কোহলি। শচীন টেন্ডুলকারের পর দ্বিতীয় ভারতীয় আর সব মিলিয়ে নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে এই মাইলফলক ছোঁবেন ৫০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির মালিক।
লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান গ্রাহাম গুচের। ৬১৩ লিস্ট ‘এ’ ম্যাচ খেলে ২২ হাজার ২১৬ রান করেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক। ৬৫১ ম্যাচে ২২০৫৯ রান করা গ্রায়েম হিক দ্বিতীয় আর ৫৫১ ম্যাচে ২১৯৯৯ রান করে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান শচীন টেন্ডুলকারের।
কোহলির লিস্ট ‘এ’ অভিষেক ২০০৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। দিল্লিতে রঞ্জি ট্রফির ওয়ানডে টুর্নামেন্টে দিল্লির হয়ে সার্ভিসেসের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে ব্যাটিং করার সুযোগ হয়নি কোহলির। এরপর দিল্লির হয়ে আরও ১৬ ম্যাচ খেলে ৯১০ রান করেছেন কোহলি, পেয়েছেন চারটি সেঞ্চুরি। কোহলি বিজয় হাজারে ট্রফিতে সর্বশেষ খেলেছেন ২০১০ সালে ফেব্রুয়ারিতে।