চমক রেখেই ইংল্যান্ডের অ্যাশেজ স্কোয়াড ঘোষণা

চমক রেখেই ইংল্যান্ডের অ্যাশেজ স্কোয়াড ঘোষণা
ইংল্যান্ড টেস্ট দলের সহ-অধিনায়ক করা হলো মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হ্যারি ব্রুককে। তাতে আগের সহ-অধিনায়ক ওলি পোপের জায়গায় অ্যাশেজে তিন নম্বরে ব্যাট করার দরজা খুলে যেতে পারে তরুণ ব্যাটসম্যান জ্যাকব বেথেলের।
পোপকে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব থেকে সরানোর বিষয়ে এ মাসের শুরুতে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের প্রধান কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ১৬ সদস্যের অ্যাশেজ স্কোয়াড ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত হলো।
ইংল্যান্ডের অ্যাশেজের স্কোয়াডে যদিও সবচেয়ে বড় চমক এটি নয়। স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার উইল জ্যাকসের ডাক পাওয়াটাই বড় চমক। জ্যাকস এর আগে ইংল্যান্ডের হয়ে দুটি টেস্ট খেলেছেন, সেটিও তিন বছর আগে পাকিস্তান সফরে। এরপরও তাঁকেই এবার শোয়েব বশিরের ব্যাকআপ স্পিনার হিসেবে দলে ডাকা হয়েছে। তাতে সুযোগ পাননি রেহান আহমেদ, লিয়াম ডসন আর জ্যাক লিচের মতো স্পিনাররা।
আগের দুই টেস্টে জ্যাকস নিয়েছিলেন ছয় উইকেট, সবই এক ইনিংসে। গত দুই মৌসুমে সারের হয়ে জ্যাকস খেলেছেন মাত্র পাঁচটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ। তাই এত বছর পর তাঁর ফেরাটা অনেকের জন্য বিস্ময়। বিশেষ করে এই গ্রীষ্মে দলে ফেরা ডসনকে সরিয়ে দেওয়াটা আরও অপ্রত্যাশিত।
গত ১৪ মাসে পাঁচবার বেন স্টোকসের অনুপস্থিতিতে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছেন পোপ। সর্বশেষ নেতৃত্ব দিয়েছেন ভারতের বিপক্ষে, যেখানে শেষ টেস্টে ছয় রানে হেরে যায় ইংল্যান্ড। সেই সিরিজের শুরুতে হেডিংলিতে সেঞ্চুরি করেছিলেন। তবে সিরিজ শেষ করেন মাত্র ৩৪ গড় নিয়ে। ব্যাট হাতে ধারাবাহিকতা হারানোয় চাপ আরও বেড়েছে তাঁর ওপর। সাদা বলের ক্রিকেটে বেথেলের সাম্প্রতিক সাফল্যও পোপের জায়গা আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে।
হাঁটুর চোটের কারণে পুরো গ্রীষ্মে মাঠের বাইরে থাকা পেসার মার্ক উড দলে ফিরেছেন। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর এটাই হবে তাঁর প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট। ইংল্যান্ডের ছয় পেসারের মধ্যে শুধু উডই আগে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট খেলেছেন। দলে থাকা পেসার ম্যাথু পটস, জফরা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্স ও জশ টাং—সবার জন্য এটাই প্রথম অ্যাশেজ সফর।
ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে ওভাল টেস্টে চোট পাওয়া ক্রিস ওকসকে অ্যাশেজের দলে রাখা হয়নি। চোটে ভুগছেন অধিনায়ক স্টোকসও। কাঁধের চোট থেকে এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেননি তিনি। নভেম্বরে শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের আগেই ফিট হবেন স্টোকস, সেটা ধরে নিয়েই তাঁকেই অধিনায়ক রাখা হয়েছে।
অ্যাশেজের আগে ইংল্যান্ড যাবে নিউজিল্যান্ড সফরে। সেখানে তিনটি টি-টোয়েন্টি ও তিনটি ওয়ানডে খেলবে তারা। সীমিত ওভারের দুই সংস্করণেই নেতৃত্ব দেবেন ব্রুক। টি-টোয়েন্টি সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বেন ডাকেট, জেমি স্মিথ ও জফরা আর্চারকে। প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পেয়েছেন টেস্ট ওপেনার জ্যাক ক্রলি।
ইংল্যান্ডের অ্যাশেজ স্কোয়াড:
বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জফরা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, শোয়েব বশির, জ্যাকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক (সহ-অধিনায়ক), ব্রাইডন কার্স, জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, ওলি পোপ, ম্যাথু পটস, জো রুট, জেমি স্মিথ, জশ টাং, মার্ক উড।