‘কাউকে এত তাড়াতাড়ি আকাশে তুলে ফেলবেন না’, সাইফকে নিয়ে বললেন সালাহউদ্দীন

‘কাউকে এত তাড়াতাড়ি আকাশে তুলে ফেলবেন না’, সাইফকে নিয়ে বললেন সালাহউদ্দীন
লম্বা সময় পর বাংলাদেশ জাতীয় দলে ফিরেই ব্যাটে–বলে উজ্জ্বল ছিলেন সাইফ হাসান। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পেছনে শক্ত মানসিকতার ভূমিকা দেখেন কোচ মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন।
এশিয়া কাপের আলোচনায় নুরুল হাসান যতটা ছিলেন, সাইফ হাসান ততটা ছিলেন না। যে কারণে বাংলাদেশের এশিয়া কাপ দলে ‘চমক’ বলতে গেলে সাইফই।
প্রায় দুই বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা সাইফকে মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে নেওয়ার পেছনে তাঁর একাধিক জায়গায় ভূমিকা রাখার সামর্থ্যে আস্থা রাখার বলেছিলেন নির্বাচকেরা।
ওই আস্থার কিছুটা হলেও প্রতিদান দিয়েছেন কাল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। সিলেটে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বল হাতে ২ উইকেটের পর ব্যাট হাতে খেলেছেন ১৯ বলে ৩৬ রানের অপরাজিত ইনিংস।
ম্যাচের পর সম্প্রচারকদের দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাইফ জানিয়েছেন, তাঁর প্রত্যাবর্তনের পেছনে অবদান আছে জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালেহউদ্দিনের। তাঁর সঙ্গেই কাজ করেছেন লম্বা সময়।
আজ ঐচ্ছিক অনুশীলনের আগে সিলেটে দলের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসা কোচের কাছে তাই সাইফের ফেরা নিয়ে জানতে চাওয়া হয়। জবাবে সালাহউদ্দীন সাংবাদিকদের বলেন, ‘আপনাদের আমি আগেও অনুরোধ করেছি, কাউকে খুব তাড়াতাড়ি আকাশে তুলে ফেলবেন না। কাউকে এত তাড়াতাড়ি নিচেও নামিয়ে ফেলবেন না।’
সাইফের ফেরাটা কিছুটা অবাক করার মতোই। ক্যারিয়ারের শুরুতে টেস্টের জন্য মানানসই ভাবা হতো তাঁকে। এই সংস্করণ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা পড়ে তাঁর। কিন্তু ৬ টেস্টের ক্যারিয়ার থমকে যায় কোনো হাফ সেঞ্চুরি ছাড়া।
টি-টোয়েন্টিতেও তেমন সুবিধা করতে পারেননি। ডাচদের বিপক্ষে কালকের ম্যাচের আগে ৫ ম্যাচে তিনবারই আউট হয়েছেন শূন্য রানে। কিন্তু এরপর নিজের ভূমিকা বদলে ঘরোয়া ক্রিকেটে তিন-চারে ব্যাট করতে শুরু করেন সাইফ। বল হাতেও মনোযোগ বাড়ান।
২০২৩ সালের পর আবার সাইফের দলে ফেরার পেছনে শক্ত মানসিকতার ভূমিকা দেখেন সালাহউদ্দীন, ‘যেকোনো মানুষই যখন পিছিয়ে যায়, সেখান থেকে সবাই বেরিয়ে আসতে পারে না। যেহেতু ওর একটা তকমা ছিল টেস্ট ক্রিকেটার, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে যে দৃঢ়তা দেখিয়েছে, এটা সবার ভেতরে থাকে না। উন্নতি তো করে যেতেই হবে। কিন্তু তার চেষ্টা ছিল। এটা সে নিজেই করেছে। নিজেকে অন্য জায়গায় দেখতে চেয়েছে।’
২০২১ সালে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর মাঝে কেবল এশিয়ান গেমসে খেলেছেন সাইফ। এবার ফিরে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ব্যাট ও বলে ভালো করার ধারাবাহিকতা ধরে রেখে উন্নতির চেষ্টা সাইফ চালিয়ে যাবেন বলে বিশ্বাস সালাহউদ্দীনের, ‘অনেক মানুষই চেষ্টা করে, কিন্তু ধৈর্যটা অনেকের হয়তো এক মাস থাকে, দুই মাস থাকে, এক বছর থাকে। কিন্তু তার ধৈর্যটা চার বছর ধরে দেখলাম। এটা একটা বড় ধরনের…। আপনি কত দিন ধরে ধৈর্য ধরে রাখছেন। সেটার ফলই হয়তো সে পাচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরও ভালো করবে।’
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আগামীকাল।