স্কটল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের টানা ষষ্ঠ জয়

স্কটল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের টানা ষষ্ঠ জয়
বিশ্বকাপের টিকিট আগেই নিশ্চিত হয়েছিল, এবার যেন তারই উদ্যাপন চলল মাঠের পারফরম্যান্সে। নেপালের কীর্তিপুরে আজ স্কটল্যান্ড নারী দলকে স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। অধিনায়ক নিগার সুলতানার ঝোড়ো ফিফটি আর মারুফা আক্তারের বোলিং তোপে স্কটিশদের ৯০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ নারী দল। টি-টুয়েন্টিতে রানের হিসাবে এটি বাংলাদেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়।
গ্রুপ পর্বে চার জয় ও সুপার সিক্সে দুই জয় মিলিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এ নিয়ে টানা ছয় ম্যাচ জিতলেন বাংলাদেশের মেয়েরা।
নেপালের কীর্তিপুরের ত্রিভুবন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টস জিতে ব্যাটিংয়ের নামা বাংলাদেশের শুরুটা ছিল দারুণ। দুই ওপেনার দিলারা আক্তার ও জুয়াইরিয়া ফেরদৌস উদ্বোধনী জুটিতেই তোলেন ৬৭ রান। যদিও ওই রানের পরপর দুই উইকেট হারায় বাংলাদেশ; ৩৯ রান করে দিলারা আর ২২ রান করে জুয়াইরিয়া বিদায় নেন। তিনে নামা শারমিন আক্তার সুপ্তাও (১৫) থিতু হতে পারেননি।
তবে এরপরই শুরু হয় আসল ‘শো’। চতুর্থ উইকেটে ১০০ রানের এক বিধ্বংসী জুটি গড়েন নিগার ও সোবহানা মোস্তারি। নিগার মাত্র ৩৫ বলে ৫ চার ও ৩ ছক্কায় করেন অপরাজিত ৫৬ রান। যোগ্য সঙ্গ দেওয়া সোবহানা মাত্র ২৩ বলে ৪৭ রানের এক ‘টর্নেডো’ ইনিংস খেলে আউট হন। ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ তোলে ১৯১ রান। এটি টি-টুয়েন্টিতে বাংলাদেশের যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ।
টি-টুয়েন্টিতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্কোর ২৫৫। দক্ষিণ এশিয়ান গেমসের সেই ম্যাচে মালদ্বীপকে মাত্র ৬ রানে অলআউট করে দিয়ে রেকর্ড ২৪৯ রানে জিতেছিলেন বাংলাদেশের মেয়েরা। ২০২৪ নারী এশিয়া কাপে নিজেদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯১ রান তুলে মালয়েশিয়াকে ১১৪ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ।
জবাব দিতে নেমে বাংলাদেশের বোলিং তোপে শুরুতেই খেই হারায় স্কটল্যান্ড। ইনিংসের প্রথম বলেই উইকেট নেন মারুফা আক্তার। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে স্কটিশদের ইনিংস যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২৭ রান আসে আট নম্বরে নামা পিপা স্প্রাউলের ব্যাট থেকে। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভার খেললেও ৯ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১০১ রান তুলতে পারে স্কটল্যান্ড। মারুফা নেন ৩টি উইকেট, আর ২ উইকেট নেন স্বর্ণা আক্তার।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
বাংলাদেশ: ২০ ওভারে ১৯১/৫ (নিগার ৫৬*, সোবহানা ৪৭, দিলারা (৩৯) জুয়াইরিয়া (২২); ক্যাথেরিন ১/৩৯, প্রিয়ানাজ ১/৪০)। স্কটল্যান্ড: ২০ ওভারে ১০১/৯ (পিপা ২৭*, মেগান ২০, প্রিয়ানাজ ২০, কোনচারোয়নকাই ২৯; মারুফা ৩/২৫, স্বর্ণা ২/২১, রাবেয়া ১/১৮)। ফল: বাংলাদেশ ৯০ রানে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: নিগার সুলতানা