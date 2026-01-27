মেয়েদের টানা চার জয়ের প্রভাব পড়েছে আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ে
আইসিসি নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দারুণ ছন্দে আছেন বাংলাদেশের মেয়েরা। বাংলাদেশ জিতেছে গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচেই। এর প্রভাব পড়েছে মেয়েদের আইসিসি টি–টুয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে।
ব্যাট হাতে বাংলাদেশকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওপেনার শারমিন আক্তার। চার ইনিংসে ১৫৬ রান করে টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি।
ডানহাতি এই ব্যাটার বাছাইপর্বে যুক্তরাষ্ট্র ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে করেছেন দুটি হাফ সেঞ্চুরি। তারই পুরস্কার হিসেবে টি-টুয়েন্টি ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে তিনি ২২ ধাপ এগিয়ে যৌথভাবে ৩৫ নম্বরে উঠে এসেছেন।
ব্যাটারদের তালিকায় বাংলাদেশের ব্যাটার সোবহানা মোস্তারি ১১ ধাপ এগিয়ে যৌথভাবে ৫২ নম্বরে উঠেছেন। বাছাইপর্বে টানা চারটি ভালো ইনিংস খেলার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। একটিতেও ফিফটি পাননি, তবে সর্বনিম্ন রানের ইনিংস ২৭।
একই তালিকায় উন্নতি করেছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক গ্যাবি লুইস—এক ধাপ এগিয়ে যৌথভাবে ১৫ নম্বরে—এবং নেদারল্যান্ডসের ব্যাটার স্টারা ক্যালিস, তিনি ছয় ধাপ এগিয়ে ৪৮ নম্বরে উঠেছেন।
বোলারদের টি-টুয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়েও সুখবর আছে বাংলাদেশের জন্য। স্পিনার রাবেয়া খান এক ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ১৪ নম্বরে। বাছাইপর্বে এখন পর্যন্ত খেলা প্রথম চার ম্যাচে ৭ উইকেট নিয়েই এগিয়েছেন এই লেগ স্পিনার।
এই তালিকায় বাংলাদেশের ফাহিমা খাতুন ছয় ধাপ এগিয়ে ৩০ নম্বরে উঠেছেন। অন্যদের মধ্যে স্কটল্যান্ডের তরুণ ক্যাথরিন ফ্রেজার ১৭ ধাপ এগিয়ে যৌথভাবে ৪৪ নম্বরে এবং থাইল্যান্ডের স্পিনার সুনিদা চাতুরংগ্রাটানা ৯ ধাপ এগিয়ে যৌথভাবে ৪৬ নম্বরে উঠে এসেছেন।
স্কটল্যান্ডের হয়ে ব্যাট ও বল—দুই বিভাগেই অবদান রাখা ২০ বছর বয়সী ক্যাথরিন ফ্রেজার অলরাউন্ডারদের টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়েও বড় লাফ দিয়েছেন। সর্বশেষ হালনাগাদ তালিকায় তিনি ৩৯ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ২৫ নম্বরে।