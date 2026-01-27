বাংলাদেশের ‘ন্যায়সংগত উদ্বেগকে উপেক্ষা করা’য় আইসিসির সমালোচনায় পাকিস্তানি কিংবদন্তি ইউসুফ

বাংলাদেশের ‘ন্যায়সংগত উদ্বেগকে উপেক্ষা করা’য় আইসিসির সমালোচনায় পাকিস্তানি কিংবদন্তি ইউসুফ
নিরাপত্তাশঙ্কায় ভারতে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে চায়নি বাংলাদেশ। আইসিসিও তাতে রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করেছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক এই সংস্থা। এতে আইসিসির কঠোর সমালোচনা করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ ইউসুফ। সংস্থাটির ধারাবাহিকতা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।
পাকিস্তানি এই কিংবদন্তি গতকাল রাতে তাঁর এক্স হ্যান্ডলে করা পোস্টে লেখেন, ‘নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, স্কটল্যান্ড, নেপাল, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ড, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তানের মিলিত ক্রিকেট দর্শকসংখ্যার প্রায় সমান দর্শক রয়েছে বাংলাদেশের একারই। ১০টি দেশ মিলে: ১৭ কোটি ৮০ লাখ (দর্শক)। বাংলাদেশ: ১৭ কোটি ৬০ লাখ (দর্শক)।’
একই পোস্টে ইউসুফ এরপর লেখেন, ‘একটি খেলা যা বৈশ্বিকভাবে দর্শকদের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে বাংলাদেশের নিরাপত্তাজনিত ন্যায়সংগত উদ্বেগকে উপেক্ষা করা (আইসিসির) ধারাবাহিকতা ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলে। যখন বেছে বেছে সুবিধা দেওয়া হয়, তখন ন্যায়পরায়ণতা হারিয়ে যায়। ক্রিকেটকে প্রভাব নয়, নীতি অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে।’
ভারতে নিরাপত্তাশঙ্কায় বিশ্বকাপ না খেলার কথা জানিয়ে ৪ জানুয়ারি আইসিসিকে ভেন্যু বদলের অনুরোধ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ২১ জানুয়ারি বোর্ড সভার পর আইসিসি জানায়, বাংলাদেশকে পূর্বসূচি অনুযায়ী ভারতেই খেলতে হবে। এরপর গত শনিবার বাংলাদেশের জায়গায় বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিসিবিকে জানায় আইসিসি।
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এর আগে লাহোরে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশকে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে দেওয়া না হলে পাকিস্তান দল টুর্নামেন্ট বর্জনের বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবে।
গতকাল সেই আলোচনার ফল নিজের এক্স হ্যান্ডলে করা পোস্টে জানান নাকভি, ‘প্রধানমন্ত্রী মিয়াঁ মুহাম্মদ শাহবাজ শরিফের সঙ্গে একটি ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। তাঁকে আইসিসি–সম্পর্কিত বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমরা সব বিকল্প খোলা রেখেই এটি সমাধান করি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে শুক্রবার বা আগামী সোমবার।’
৫১ বছর বয়সী ইউসুফ পাকিস্তানের হয়ে ৯০টি টেস্ট, ২৮৮ ওয়ানডে ও ৩টি টি–টুয়েন্টি খেলেছেন। টেস্টে পাকিস্তানের হয়ে তিনি চতুর্থ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক, ওয়ানডেতে দ্বিতীয়। অবসর নেওয়ার পর পাকিস্তান জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন ইউসুফ।