টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি ডি ভিলিয়ার্সের কাছে ‘খুবই দুঃখজনক’

টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি ডি ভিলিয়ার্সের কাছে ‘খুবই দুঃখজনক’
ভারতে নিরাপত্তাশঙ্কায় টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে চায়নি বাংলাদেশ। আইসিসিও বাংলাদেশের অনুরোধে রাজি হয়নি। এ কারণে শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করেছে আইসিসি। এই বিষয়ে সাবেক ও বর্তমান অনেক ক্রিকেটারই কথা বলেছেন। এবি ডি ভিলিয়ার্সও মুখ খুলেছেন এ নিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার এই কিংবদন্তি মনে করেন, টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি ক্রিকেটের জন্য হতাশার।
ইউটিউবে ‘এবি ডি ভিলিয়ার্স ৩৬০’ নামে ডি ভিলিয়ার্সের একটি চ্যানেল আছে। সেখানে ক্রিকেটের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত দেওয়ার পাশাপাশি আড্ডার মেজাজে তারকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলেন ডি ভিলিয়ার্স। দুই দিন আগে এ চ্যানেলে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে বাংলাদেশের টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেলা প্রসঙ্গে কথা বলেন ৪১ বছর বয়সী কিংবদন্তি।
একজন দর্শক ডি ভিলিয়ার্সের কাছে জানতে চান, বাংলাদেশের টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেলার বিষয়ে তাঁর ভাবনা কী?
ডি ভিলিয়ার্সের উত্তর, ‘আমি কারও পক্ষ নিতে চাই না। এটা রাজনৈতিক ইস্যু এবং তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। আমার কাছে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্যও নেই। মন্তব্য করার মতো জানাশোনাও নেই আমার। তবে এটা বলতে পারি, ব্যাপারটা কখনোই ওই পর্যন্ত যাওয়া উচিত নয়, যেখানে একটি দলকে টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। খারাপ লাগছে। খেলাটির জন্য এটা হতাশার বিষয়। এমনটা কখনো হওয়া উচিত নয়।’
ডি ভিলিয়ার্স এরপর বলেন, ‘জানি না কারা এর নিয়ন্ত্রক, কারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের এসব সমাধান করা উচিত। এ নিয়ে আগেও অনেক কথা বলেছি। ক্রিকেটের সঙ্গে রাজনীতির জড়িয়ে পড়াকে আমি ঘৃণা করি এবং এই কারণেই ব্যাপারটা এ পর্যন্ত এসেছে। এটা খুবই দুঃখজনক।’
আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে ২০ দলের টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবার আয়োজক দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশের জায়গায় গ্রুপ ‘সি’-তে সুযোগ পেয়েছে স্কটল্যান্ড।
ভারতে নিরাপত্তাশঙ্কায় বিশ্বকাপ না খেলার কথা জানিয়ে ৪ জানুয়ারি আইসিসিকে ভেন্যু বদলের অনুরোধ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ২১ জানুয়ারি বোর্ড সভার পর আইসিসি জানায়, বাংলাদেশকে পূর্বসূচি অনুযায়ী ভারতেই খেলতে হবে। এরপর গত শনিবার বাংলাদেশের জায়গায় বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিসিবিকে জানায় আইসিসি।
এর আগে ভারতের উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর হুমকির মুখে ৩ জানুয়ারি মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। একজন খেলোয়াড়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল এবং সমর্থক–সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ভারত কীভাবে দেবে—এমন প্রশ্ন তুলে টুর্নামেন্টের আরেক আয়োজক শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশের ম্যাচ স্থানান্তরের দাবি জানায় বিসিবি। কিন্তু আইসিসির বোর্ড সভায় ভোটাভুটিতে অধিকাংশ সদস্যদেশ ভেন্যু না বদলানোর পক্ষে মত দেন।