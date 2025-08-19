নেদারল্যান্ডস সিরিজে খেলবেন না মিরাজ
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজ সামনে রেখে ক্রিকেটাররা সিলেটে চলে যাবেন আজ সন্ধ্যায়। তবে দলের সঙ্গে সিলেটে যাচ্ছেন না অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ।
এশিয়া কাপের দল ঘোষণা হয়ে যাচ্ছে। বড় দুই দল পাকিস্তান ও ভারত চূড়ান্ত খেলোয়াড় তালিকা জানিয়ে দিয়েছে এরই মধ্যে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) নির্ধারিত দল ঘোষণার শেষ দিন ২২ আগস্টের মধ্যে দল ঘোষণা করতে হবে অন্যদেরও।
বাংলাদেশ দল অবশ্য এশিয়া কাপের আগে ঘরের মাঠেই খেলবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজ। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ৩০ আগস্ট এবং ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর হবে ম্যাচ তিনটি। সিরিজ সামনে রেখে ক্রিকেটাররা সিলেটে চলে যাবেন আজ সন্ধ্যায়ই। তবে দলের সঙ্গে সিলেটে যাচ্ছেন না অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ।
সূত্র জানিয়েছে, সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে নেদারল্যান্ডস সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছেন ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। সব ঠিকঠাক থাকলে এশিয়া কাপের আগেই তাঁর ছুটি শেষ হওয়ার কথা। বিসিবিও আশাবাদী, নেদারল্যান্ডস সিরিজে না খেললেও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠেয় এশিয়া কাপের দলে পাওয়া যাবে মিরাজকে।
নির্বাচকেরা অবশ্য এখনো নেদারল্যান্ডস সিরিজের দলই ঘোষণা করেননি। এশিয়া কাপের প্রস্তুতির জন্য ২৫ সদস্যের যে প্রাথমিক দল দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকেই হওয়ার কথা নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজের দল। সিলেটে প্রস্তুতি পর্বের মধ্যেই ঘোষণা হয়ে যাবে সেটি।
আগামী ২২ আগস্টের মধ্যে চূড়ান্ত হবে এশিয়া কাপের দলও। দুটি দল নির্বাচন নিয়েই সিলেটে কোচ ফিল সিমন্সের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেনের।