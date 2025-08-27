ক্রিকেট

বাবরের স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন তোলায় হারিসকে লাঠিপেটা করতে চান বাসিত আলী

বয়সে-অভিজ্ঞতায় বাবরের অনেক জুনিয়র হয়েও তাঁর ব্যাটিংয়ের ধরন নিয়ে মন্তব্য করায় হারিসের ওপর বেজায় চটেছেন বাসিত।

খেলা ডেস্ক
মোহাম্মদ হারিস, বাসিত আলী ও বাবর আজম (বাঁ থেকে)ছবি: এক্স

টেস্ট ও ওয়ানডের মতো একসময় পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দলেরও অপরিহার্য সদস্য ছিলেন। সেই বাবর আজম এখন টি-টোয়েন্টিতে উপেক্ষিত।

গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর এই সংস্করণের দল থেকে বাদ পড়েন বাবর। এরপর পাকিস্তান চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেললেও তাঁর ডাক পড়েনি। এমনকি আসন্ন এশিয়া কাপের দলেও জায়গা হয়নি।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ও পাকিস্তানের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হয়েও বাবরকে কেন এই সংস্করণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তা কারও অজানা নয়।

পাকিস্তানের টি–টোয়েন্টি দলে জায়গা হারিয়েছেন বাবর আজম
ছবি: এএফপি

তাঁর স্ট্রাইক রেট এখনকার যুগের টি-টোয়েন্টির দাবি মেটাতে পারছিল না। বিশ্বের বেশির ভাগ টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান যেখানে পাওয়ারপ্লের সুযোগ কাজে লাগাতে শুরু থেকেই মারমুখী ব্যাটিং করেন, সেখানে বাবরের থিতু হতে হতেই পাওয়ারপ্লে শেষ হয়ে যেত।

সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ হারিসকেও বাবরের মন্থর ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে হারিস কিছুটা রসিকতার সুরে জানান, টি-টোয়েন্টিতে বাবরের আরও দ্রুত রান তোলা উচিত।

আরও পড়ুন

ফর্মে ফিরতে বাবরকে বিয়ে করার পরামর্শ বাসিত আলীর

হারিসের এই মন্তব্য ভালোভাবে নিতে পারেননি বাসিত আলী। বাবরের স্ট্রাইক রেট নিয়ে কথা বলায় হারিসকে লাঠিপেটা করতে চেয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক এই ব্যাটসম্যান।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, সঞ্চালক হারিসকে প্রশ্ন করছেন, ‘আপনার কি মনে হয় টি-টোয়েন্টিতে বাবরের ব্যাটিংয়ের ধরনে কিছুটা পরিবর্তন আনা উচিত?’ ২৪ বছর বয়সী উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান এক শব্দে উত্তর দেন, ‘হ্যাঁ’।

এরপর সঞ্চালক হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন, ‘দ্রুত নাকি ধীরগতির ব্যাটিং?’ হারিসও হাসতে হাসতে বলেন, ‘দ্রুতগতির...’। শুধু এটুকুই নয়, তরুণ প্রতিভাদের সুযোগ করে দিতে বাবর এবং অন্য সিনিয়র খেলোয়াড়দের সরে যাওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন হারিস।

বয়সে-অভিজ্ঞতায় বাবরের অনেক জুনিয়র হয়েও এ ধরনের পরামর্শ দেওয়াতেই হারিসের ওপর বেজায় চটেছেন বাসিত। ইউটিউব চ্যানেল দ্য গেম প্ল্যানে তিনি বলেন, ‘বাবর আজমের ব্যাটিংয়ে কোথায় উন্নতি করতে হবে, তা নিয়ে কথা বলছে মোহাম্মদ হারিস। ওকে তো লাঠিপেটা করা উচিত। বাবর আজমকে নিয়ে কথা বলার তুমি কে? বাবর যদি এখনো (পাকিস্তান দলের) অধিনায়ক থাকত, তাহলে কি সে এই কথা বলতে পারত?’

এই অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের আরেক সাবেক কামরান আকমলও হারিসের সমালোচনা করেছেন। আকমল মনে করেন, কোথায় কার সম্পর্কে কী বলতে হবে এবং কীভাবে বিতর্ক এড়িয়ে চলতে হবে, খেলোয়াড়দের সেই প্রশিক্ষণও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) দিতে হবে।

পাকিস্তান সুপার লিগে বাবর–হারিস দুজনই পেশোয়ার জালমিতে খেলেন
ছবি: এএফপি

বাবর আজম পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ পড়লেও এই সংস্করণে মোহাম্মদ হারিস এখন নিয়মিত মুখ। এ বছর ১৪টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলে ১৫৪.৯৭ স্ট্রাইক রেটে ২৬৫ রান করেছেন হারিস। তবে সর্বশেষ ছয় ম্যাচের একটিতেও তিনি দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি। এরপরও পাকিস্তানের এশিয়া কাপের দলে আছেন।

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) বাবরের দল পেশোয়ার জালমিতেই খেলেন হারিস।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন