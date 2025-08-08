ক্রিকেট

পাকিস্তানি ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে ইংল্যান্ডের পুলিশ

খেলা ডেস্ক
বিপিএলে খেলেছেন হায়দার আলীহায়দার আলীর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল

পাকিস্তানের ব্যাটসম্যান হায়দার আলীর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজের তদন্তে নেমেছে ইংল্যান্ডের গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে তাঁকে নিষিদ্ধ (সাসপেন্ড) করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। হায়দারের বিরুদ্ধে ঠিক কী ধরনের অপরাধে জড়ানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। ক্রিকেটবিষয়ক পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফো জেনেছে, যুক্তরাজ্য পুলিশের হেফাজতে নেই হায়দার। তবে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

পিসিবি বিবৃতিতে জানিয়েছে, গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশের তদন্তের বিষয়টি তারা ‘জানে’। গত সোমবার শেষ হওয়া পাকিস্তান শাহিনসের ইংল্যান্ড সফরে হায়দারের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজে জড়ানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে। ‘গোটা প্রক্রিয়ায় তার অধিকার সুরক্ষা’য় হায়দারকে আইনি সহযোগিতা করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পিসিবি।

বিপিএলে দুই মৌসুম খেলেছেন হায়দার
হায়দার আলীর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘হায়দার আলীর বিরুদ্ধে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশের চলমান অপরাধমূলক তদন্তের বিষয়ে জানে পিসিবি। সম্প্রতি পাকিস্তান শাহিনসের ইংল্যান্ড সফরে ঘটা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত এই তদন্ত।’

পিসিবির বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘যুক্তরাজ্যের আইনি প্রক্রিয়াকে পূর্ণ সমর্থন ও সম্মান করে পিসিবি এবং এই তদন্তকে নিজস্ব গতিতে চলতে দেওয়ার গুরুত্বও স্বীকার করছে। হায়দারকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ (সাসপেন্ড) করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি, যা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর, এখন থেকে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা থাকবে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে প্রয়োজনে নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী পিসিবি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে।’

২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে পাকিস্তানের জার্সিতে আন্তর্জাতিক অভিষেক হায়দারের। ২৪ বছর বয়সী এ ক্রিকেটার পাকিস্তানের হয়ে ৩৫টি টি-টোয়েন্টি ও ২টি ওয়ানডে খেলেছেন। যুক্তরাজ্য সফরে পাকিস্তান শাহিনসের (পাকিস্তান এ দল) সিনিয়র সদস্য ছিলেন হায়দার। ইংল্যান্ড সফরে তিনি ৫০ ওভারের তিনটি ম্যাচ খেলার পাশাপাশি ২টি তিন দিনের ম্যাচেও খেলেন। বিপিএলে ফরচুন বরিশাল ও চিটাগং কিংসের হয়ে খেলেছেন হায়দার।

