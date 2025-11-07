জাহানারা আইনি ব্যবস্থা নিলে সহায়তা করবে সরকার: ক্রীড়া উপদেষ্টা

জাহানারা আইনি ব্যবস্থা নিলে সহায়তা করবে সরকার: ক্রীড়া উপদেষ্টা
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলম যৌন হয়রানির বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নিলে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সহায়তা করবে বলে জানিয়েছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। তিনি বলেন, এ ধরনের কাজ করে কেউ যেন পার পেয়ে না যান, তা নিশ্চিত করবে সরকার।
আজ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।
বাংলাদেশ দলের হয়ে ১৩৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা জাহানারা বৃহস্পতিবার একটি ইউটিউব চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাতীয় দলে থাকার সময় যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন। জাতীয় নারী দলের সাবেক নির্বাচক মনজুরুল ইসলাম এবং নারী বিভাগের সাবেক ইনচার্জ প্রয়াত তৌহিদ মাহমুদকে দায়ী করে তাঁদের কখনোই ‘ক্ষমা করবেন না’ বলেও মন্তব্য করেন।
জাহানারার সাক্ষাৎকার প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোড়ন উঠলে বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১২টায় বিসিবি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আজ কথা বলেন ক্রীড়া উপদেষ্টাও।
জাহানারার সঙ্গে মন্ত্রণালয় থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে জানিয়ে ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের দপ্তর থেকে ভুক্তভোগীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি যদি আইনি ব্যবস্থা নিতে চান, এটা যেহেতু ফৌজদারি অপরাধও, এটা সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যাঁরা জড়িত, তাঁরা যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিটা পান, সেটা আমরা নিশ্চিত করব।’
বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে নারীর প্রতি যৌন হয়রানির প্রসঙ্গ টেনে উপদেষ্টা বলেন, ‘এ ধরনের কথা আজকে প্রথম এসেছে, তা নয়, অন্যান্য খেলা থেকেও অনেক সময় (অভিযোগ) আসে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, এ ধরনের কাজ করে কেউ যেন পার পেয়ে না যায়।’
জাহানারার অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা।
দেশের ক্রিকেট ও গোটা ক্রীড়াঙ্গনের স্বার্থে প্রতিটি অভিযোগ বিসিবি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে আশা প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, ‘আশা করি, বিসিবির তদন্ত কমিটি পুরোপুরি প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করবে এবং অভিযোগের সত্যতা পেলে দায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে, যেন এসবের পুনরাবৃত্তি আর কখনো না হয়।’
জাতীয় দলের আরেক সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালও দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি চেয়েছেন। তিনি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কিংবা সরকারি পর্যায়ে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি করেছেন, যেখানে বিসিবিসংশ্লিষ্ট কেউ থাকবেন না।