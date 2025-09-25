তামিমের বিরুদ্ধে ‘ভুতুড়ে আপত্তি’ আমলে নেয়নি নির্বাচন কমিশন

তামিমের বিরুদ্ধে ‘ভুতুড়ে আপত্তি’ আমলে নেয়নি নির্বাচন কমিশন
ওল্ড ডিওএইচএসের কাউন্সিলর হিসেবে তামিম ইকবালের বিরুদ্ধে গতকাল ‘রহস্যময়’ এক আপত্তি জমা পড়ে বিসিবির নির্বাচন কমিশনে। আপত্তির মূল দাবি, তামিম নাকি এখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি, তিনি সংগঠক নন এবং ওল্ড ডিওএইচএস ক্লাবেরও কেউ নন।
আপত্তিটি সাবেক ক্রিকেটার হালিম শাহর পক্ষে জমা পড়লেও হালিম শাহ কালই বলেছেন, এ রকম কোনো চিঠি তিনি নির্বাচন কমিশনে দেননি, বিসিবিতেও তিনি গতকাল যাননি। ওল্ড ডিওএইচএস ক্লাবের সভাপতি খালেদ মাহমুদও নিশ্চিত করেছেন, তাঁর সই করা চিঠিতেই তামিমকে কাউন্সিলর করেছে ক্লাব। তামিম বর্তমানে ক্লাবটির যুগ্ম সম্পাদক বলেও জানিয়েছেন তিনি।
একটি সূত্র অবশ্য আজ দাবি করেছে, তামিমের বিরুদ্ধে আপত্তিটি জানানো হয়েছে ই-মেইলে। যে মাধ্যমেই জানানো হোক, অভিযোগটিই এখন মূল্যহীন। কারণ, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আজ সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়েছে, তারা তামিমের বিরুদ্ধে আসা আপত্তিটি আমলেই নেয়নি।
আপত্তির শুনানি শেষে আজ সন্ধ্যায় মিরপুরে বিসিবি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেইন জানিয়েছেন, তাঁরা এটি আমলে নিচ্ছেন না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘আমরা চিঠিটি পেয়েছি। তবে যিনি এই আপত্তি জানিয়েছেন, তিনি আজ শুনানিতে উপস্থিত থেকে বিষয়টি উত্থাপন করেননি। সুতরাং আমরা তাঁকে অনুপস্থিত হিসেবে চিহ্নিত করেছি এবং আপত্তিটি আর আমলে নেব না।’
প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, খসড়া ভোটার তালিকার ওপর গতকাল মোট ৩৮টি আপত্তি পেয়েছেন তাঁরা। যার ৩০টি জমা দেওয়া হয়েছে সশরীর এসে, ৮টি এসেছে ই-মেইলে। আপত্তির ওপর হওয়া শুনানিতে আজ আটজন অনুপস্থিত ছিলেন।
দুদকের পর্যবেক্ষণের কারণে তৃতীয় বিভাগ বাছাই থেকে ওঠা ১৫টি বিতর্কিত ক্লাবকে খসড়া ভোটার তালিকায় রাখা হয়নি। তবে শুনানি শেষে আজ খসড়া ভোটার তালিকায় না থাকা ভাইকিংস ক্রিকেট একাডেমির ইফতেখার রহমান প্রশ্ন তুলেছেন, বোর্ড সভার অনুমোদন ছাড়াই এই ১৫ ক্লাবকে খসড়া ভোটার তালিকায় না রাখার চিঠি গেছে নির্বাচন কমিশনের কাছে।
চিঠিতে কে স্বাক্ষর করেছেন—একাধিকবার এ প্রশ্ন করেও নির্বাচন কমিশন সদস্যদের কাছ থেকে এর কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, ‘১৫টি ক্লাবের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে আমরা তাদের আইনজীবী, মালিক ও কাউন্সিলরদের সঙ্গে শুনানি করেছি। আমরা প্রত্যেকের বক্তব্য নোট নিয়েছি এবং সেগুলো পর্যালোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেব। চিঠিটিতে কে স্বাক্ষর করেছেন, সে বিষয়টি বলতে গেলে আমাদের রেকর্ড দেখতে হবে; কারণ, আমরা অনেক কাগজপত্র দেখেছি।’
আগামীকাল বিকেল সাড়ে চারটায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করার অনুরোধ জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, ‘অনুগ্রহ করে আগামীকাল বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, হয়তো ভালো কিছুই দেখবেন।’
নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে কি না, এমন প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা বলেছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই কাজ করছেন। বিসিবির নির্বাচনে আগে রিটার্নিং, প্রিসাইডিং ও পোলিং কর্মকর্তারা বিসিবির কর্মী হতেন। কিন্তু এবার বিসিবির বাইরে থেকে এসব কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ‘আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করছি এবং কোনো চাপের মধ্যে নেই’—বলেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।
এ সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে ছিলেন নির্বাচন কমিশনের অপর দুই সদস্য পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি ও অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) প্রধান সিবগাত উল্লাহ এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম সচিব) কাজী নজরুল ইসলাম।