ক্রিকেট

তামিম শঙ্কিত, কাউন্সিলরশিপ বাতিল হয়ে যেতে পারে

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
আজ মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে তামিম ইকবালশামসুল হক

ব্যাটসম্যান হিসেবে ভয়ডরহীন ক্রিকেটই খেলেছেন সব সময়। কিন্তু বিসিবির নির্বাচন করতে এসে কি সেরকম ভয়ডরহীনই থাকতে পারছেন তামিম ইকবাল?

প্রশ্নটা উঠছে কারণ, শোনা যাচ্ছে বিসিবির নির্বাচন যতই কাছে আসছে, ওল্ড ডিওএইচএস কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিতে যাওয়া জাতীয় দলের সাবেক এই অধিনায়কের ওপর চাপও তত বাড়ছে। আজ মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের বিসিবি কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনের সামনে আপত্তির শুনানিতে অংশ নেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমকে তামিম নিজেও বলেছেন, ‘আমি ভয়ডরহীন (ফিয়ারলেস) ভাবেই চেষ্টা করছি। চাপ আমার ওপরে অনেক আছে। কালকে আমার কাউন্সিলরশিপও বাতিল হয়ে যেতে পারে। এখন কেন হবে, এটা আপনারা খুব ভালো করে বোঝেন।’

সুষ্ঠু নির্বাচন কেন হবে না? আমাদের এই মুহূর্তে যে সরকার আছে, এই সরকারের দায়িত্বের মধ্যে কি এটা নাই যে সংস্কার করা? সরকারের একটা অংশ যদি এভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তাহলে ভাইয়া এটা কি একটা ভালো উদাহরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে?
তামিম ইকবাল, সাবেক ক্রিকেটার, বাংলাদেশ

তামিম এখনো আশাবাদী ৬ অক্টোবর বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। তবে একই সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, ‘সুষ্ঠু নির্বাচন কেন হবে না? আমাদের এই মুহূর্তে যে সরকার আছে, এই সরকারের দায়িত্বের মধ্যে কি এটা নাই যে সংস্কার করা? সরকারের একটা অংশ যদি এভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তাহলে ভাইয়া এটা কি একটা ভালো উদাহরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে?’

বিসিবি কার্যালয়ে ঢুকছেন তামিম ইকবাল
প্রথম আলো

ওল্ড ডিওএইচএস কাউন্সিলর হলেও তামিম শুনানিতে এসেছিলেন মূলত গুলশান ক্রিকেট ক্লাবের সহসভাপতি হিসেবে। দুদকের পর্যবেক্ষণের কারণে যে ১৫টি ক্লাবকে খসড়া ভোটার তালিকায় রাখা হয়নি, তার একটি এই গুলশান ক্রিকেট ক্লাব। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কী আলোচনা হয়েছে জানতে চাইলে তামিম বলেন, ‘আমি ওনাদের স্পষ্টভাবে একটা জিনিস বলেছি যে দেখেন, এখানে ১৫টা ক্লাবের চেয়ে বড় বিষয় হলো আপনারা যে সিদ্ধান্তটা নিতে যাচ্ছেন, আপনার ৩০০ ক্রিকেটারের কথা মাথায় রাখতে হবে। এই ১৫টা ক্লাব বিভিন্ন বিভাগে নিয়মিত ক্রিকেট খেলে, খেলোয়াড়দের পেমেন্ট করে। ওই টাকা দিয়েই কিন্তু তাদের একটা বছরের ৭০-৮০% আয় হয়। তাদের সঙ্গে তাদের পরিবারও জড়িত। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই জিনিসটা আপনাদের মনে রাখতে হবে।’

আরও পড়ুন

আমিনুল-তামিম, নাকি সরকার-বিএনপি লড়াই

তামিম উল্টো প্রশ্ন তুলেছেন, ‘এই ১৫টা ক্লাব নিয়ে যে ইস্যু ছিল, ইস্যুটা তো গত ছয়-সাত মাস ধরে চলমান ইস্যু। এখনই আপনাদের এই কাজটা কেন করতে হলো? দ্বিতীয়ত, আপনাদের যদি কোনো অবজেকশন থাকত, তাহলে আপনারা কাউন্সিলর ফর্মটা দিলেন কেন?’

বিসিবি কার্যালয়ে তামিম ইকবাল
প্রথম আলো

বিসিবির এবারের নির্বাচন নিয়ে ‘নোংরামি’র অভিযোগ আগেই তুলেছিলেন তামিম। আজ আবারও বললেন সে কথা, ‘জিনিসগুলো কেন করা হচ্ছে, এটা নির্বাচনে একটা পক্ষকে দুর্বল করার জন্য করা হচ্ছে, এটা সবাই জানে। এত খারাপ সময় এসে গেল যে জেতার জন্য বা নিজের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আপনারা ৩০০ জন ক্রিকেটারের জীবনের সঙ্গে খেলা শুরু করলেন! আমি ক্রিকেটের সিনিয়রদের থেকে শুনেছি, ক্রিকেট বোর্ডের ইতিহাসে কোনোদিন এত নোংরামি তাঁরা দেখেননি। যে জিনিসটা আপনারা করে যাচ্ছেন, এটা কিন্তু একটা ইতিহাস হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতেও কিন্তু এই জিনিসগুলোই অনুসরণ করা হবে।’ তামিমের ‘বিনীত অনুরোধ’, ‘এই জিনিসগুলো আপনারা কইরেন না। সৎভাবে নির্বাচনটা করেন।’

আরও পড়ুন

বিসিবির খসড়া ভোটার তালিকায় কারা আছেন, কারা নেই

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন