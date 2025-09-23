বিসিবির খসড়া ভোটার তালিকায় কারা আছেন, কারা নেই

বিসিবির খসড়া ভোটার তালিকায় কারা আছেন, কারা নেই
বিসিবির নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা ছিল গতকাল ২২ সেপ্টেম্বর। অনেক ঘটনার পর সেটি অবশেষে প্রকাশিত হয়েছে আজ সন্ধ্যায়। খসড়া ভোটার তালিকা এক দিন দেরিতে প্রকাশ করায় নির্বাচনী তফসিলও সংশোধন করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে বিসিবির নির্বাচন হবে পূর্বনির্ধারিত ৬ অক্টোবরই।
বিসিবির গঠনতন্ত্র অনুসারে পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন মূলত তিনটি ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ও বিভাগ থেকে ১০ জন পরিচালক নির্বাচিত হন নিজ নিজ বিভাগের কাউন্সিলরদের ভোটে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগ থেকে দুজন করে এবং বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী ও রংপুর থেকে একজন করে পরিচালক হবেন। এই ক্যাটাগরিতে মোট কাউন্সিলর ৭১ জন। ক্লাব ক্যাটাগরিতে ১২ জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন ৭৬ জন কাউন্সিলরের ভোটে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থা নিয়ে গঠিত তৃতীয় ক্যাটাগরির ৪৫ জন কাউন্সিলরের ভোটে পরিচালক হবেন একজন। পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন শেষে ২৫ পরিচালকের ভোটে হবে সভাপতি নির্বাচন।
বিভিন্ন ক্যাটাগরির কাউন্সিলর মিলিয়ে নির্বাচনে মোট ১৯২ জন ভোটার থাকার কথা থাকলেও খসড়া ভোটার তালিকায় সিলেট, নরসিংদী, নওগাঁ, বগুড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে কারও নাম নেই। এ ছাড়া তৃতীয় বিভাগ বাছাই ক্রিকেটের অনিয়ম নিয়ে দুদকের তদন্তে প্রকাশ্য অনুসন্ধানের সুপারিশ থাকায় বাদ দেওয়া হয়েছে ১৫টি ক্লাবকে। ক্লাবগুলো হলো এক্সিওম ক্রিকেটার্স, ঢাকা ক্রিকেট একাডেমি, মোহাম্মদপুর ক্রিকেট ক্লাব, নবাবগঞ্জ ক্রিকেট কোচিং একাডেমি, পূর্বাচল স্পোর্টিং ক্লাব, গুলশান ক্রিকেট ক্লাব, ওল্ড ঢাকা ক্রিকেটার্স, ভাইকিংস ক্রিকেট একাডেমি, বনানী ক্রিকেট ক্লাব, নাখালপাড়া ক্রিকেটার্স, মহাখালী ক্রিকেট একাডেমি, ধানমন্ডি ক্রিকেট ক্লাব, প্যাসিফিক ক্রিকেট ক্লাব, স্যাফায়ার স্পোর্টিং ক্লাব ও আলফা স্পোর্টিং ক্লাব।
বিসিবির বর্তমান পরিচালকদের মধ্যে কাউন্সিলর হতে পেরেছেন শুধু ঢাকা জেলা থেকে নাজমূল আবেদীন, সূর্য তরুণ ক্লাবের ফাহিম সিনহা ও কাকরাইল বয়েজ ক্লাবের মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন চৌধুরী। কাউন্সিলর হতে পারেননি মিডিয়া কমিটির প্রধান ইফতেখার রহমান, কাজী ইনাম আহমেদ, মনজুর আলম ও সাইফুল আলম চৌধুরী। অন্য দুই পরিচালক মাহবুবুল আনাম ও আকরাম খান নির্বাচনে অংশ নেবেন না বলে আগেই জানিয়েছিলেন।
ক্যাটাগরি-৩–এ সাবেক ক্রিকেট খেলোয়াড় কোটায় ১০ জন কাউন্সিলর হলেন জাভেদ ওমর, মিনহাজুল আবেদীন, এহসানুল হক, মোহাম্মদ আলী খান, খালেদ মাসুদ, নিয়ামুর রশীদ, হাসানুজ্জামান, হাসিবুল হোসেন, মুশফিকুর রহমান ও মাহমুদুল হাসান। সাবেক অধিনায়ক হিসেবে কাউন্সিলর হয়েছেন গাজী আশরাফ হোসেন, শফিকুল হক, রকিবুল হাসান, মোহাম্মদ আশরাফুল ও হাবিবুল বাশার। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীতদের মধ্যেও আছেন দুজন সাবেক ক্রিকেটার—সেলিম শাহেদ ও সাথিরা জাকির। কোয়াবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত পাল এবারও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলর হয়েছেন। খসড়া ভোটার তালিকায় এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা কখনো ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না।
বিসিবির কাউন্সিলর মনোনয়ন নিয়ে গত কয়েক দিন বেশ বিতর্কই হয়েছে। ওল্ড ডিওএইচএসের কাউন্সিলর জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালের পক্ষ নির্বাচনে সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছিল। তাদের দাবি ছিল, ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাঠানো কাউন্সিলররাই যেন বিসিবির নির্বাচনে ভোটার হন। বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থায় পাঠানো বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলামের একটি চিঠির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিটও করে তারা। গতকাল হাইকোর্ট আমিনুলের চিঠির কার্যকারিতা স্থগিত করে আদেশ দিয়েছিলেন, পরে সেটি স্থগিত করেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত।
১৮ সেপ্টেম্বর পাঠানো চিঠিতে বিসিবি সভাপতি বলেছিলেন, বিসিবির কাউন্সিলর হিসেবে জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে নাম পাঠানোর বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা মানা হয়নি। আগের ফরম বাতিল করে তাই নতুন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে ২২ সেপ্টেম্বর (গতকাল) সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে কাউন্সিলরের নাম পাঠাতে হবে। গতকালই সন্ধ্যা ৭টায় খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও সব নাম না আসায় সেটি হয়নি।
আমিনুলের ওই চিঠিকে ‘নোংরামি’ ও গঠনতন্ত্রবিরোধী বলে মন্তব্য করেছিলেন তামিম। তবে আমিনুল প্রথম আলোকে বলেছিলেন, তাঁরা গঠনতন্ত্রের বাইরে কিছু করছেন না।