ব্রিসবেন টেস্ট
‘ব্যাটসম্যান’ স্টার্কে ভোগান্তি ইংল্যান্ডের
ব্রিসবেনে দিবা–রাত্রির টেস্টে ৭৩ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৭৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। আজ তৃতীয় দিনে প্রথম সেশনে অস্ট্রেলিয়া দলীয় সংগ্রহ চার শ পেরিয়ে যাওয়ার পরই সম্ভবত এই টেস্টের ভাগ্য ঠিক হয়ে গেছে। কারণ গ্যাবার বাইশ গজে প্রথম ইনিংসে ন্যূনতম চার শ রান তোলার পর অস্ট্রেলিয়া সেখানে কখনো হারেনি।
আজ প্রথম সেশনে ২৬ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৭২ রান যোগ করেছে অস্ট্রেলিয়া। সব মিলিয়ে তৃতীয় দিন প্রথম সেশন পর্যন্ত নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৯৯ ওভারে ৮ উইকেটে ৪৫০ রান তুলেছে স্টিভেন স্মিথের দল। প্রথম ইনিংসেই ১১৭ রানের লিড নিয়েছে তারা।
আগের দিন দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান অ্যালেক্স ক্যারি ও মাইকেল নেসেরের জুটি আজ প্রথম সেশনের খেলায় তৃতীয় ওভারে ভেঙেছে। ১৬ রান করা নেসেরকে ফেরান ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। গতকাল সপ্তম উইকেটে ৪৯ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়া দুজন আজ যোগ করতে পারেন মাত্র ৫ রান।
অষ্টম উইকেটে মিচেল স্টার্ক ও ক্যারির জুটি ভাঙতেও দেরি হয়েছে ইংল্যান্ডের বোলারদের। অস্ট্রেলিয়ার লোয়ার অর্ডারে নামা বোলাররা বেশ ভালোই প্রতিরোধ গড়েছেন। ৪৩ বলে ৩৩ রান তোলা এই জুটি ভেঙেছে ৬৩ রান করা ক্যারি গাস অ্যাটকিনসনের বলে ইনিংসের ৮২.৬ ওভারে আউট হওয়ায়।
এরপর নবম উইকেট জুটিতে হঠাৎ করে পুরোদস্তুর ব্যাটসম্যান হয়ে যান অস্ট্রেলিয়ার পেসার স্টার্ক! দারুণ কিছু কেতাবি শট খেলার পাশাপাশি অন্য প্রান্তে বোল্যান্ডকেও টিকে থাকার প্রেরণা জোগান তিনি। ৯৬ বলে ৩৪ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়া স্টার্ক ও বোল্যান্ডের ব্যাটে ভুগেছে ইংল্যান্ড। ৯৫ বলে ৪৬ রানে অপরাজিত স্টার্ক এবং ২৭ বলে ৭ রান নিয়ে অন্য প্রান্ত ধরে রেখেছেন বোল্যান্ড।
প্রথম ইনিংসে ১০০+ রানের লিড নেওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া ঘরের মাঠে এর আগে মাত্র চারবার হেরেছে। এর মধ্যে সর্বশেষ হার ৩১ বছর আগে ১৯৯৪ সালে সিডনি টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।