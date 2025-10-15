টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট কাটল নেপাল ও ওমান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট কাটল নেপাল ও ওমান
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করেছে আরও দুটি দল। আজ এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপ টিকিট কেটেছে নেপাল ও ওমান। এ নিয়ে বিশ্বকাপের ২০ দলের মধ্যে ১৯টিই চূড়ান্ত হয়ে গেল।
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে যৌথভাবে ভারত ও শ্রীলঙ্কায়।
২০২৬ আসরের যে বাছাই প্রক্রিয়া, তাতে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ আছে ৩টি জায়গা। ওমানের আল আমেরাতে ৯টি দল নিয়ে আঞ্চলিক বাছাইয়ের চূড়ান্ত পর্ব শুরু হয় গত ৮ অক্টোবর। গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে ৬টি দল বর্তমানে সুপার সিক্স খেলছে।
৬ দলের এই লড়াইয়ে আজ সামোয়ার বিপক্ষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৭৭ রানের জয় নেপাল ও ওমানের বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে। নেপাল ও ওমান নিজেদের প্রথম তিন ম্যাচেই জয় পেয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সের ওপরের দিকে আছে। সামোয়াকে হারানো আমিরাতের পয়েন্ট ৪ ম্যাচে ৪।
অন্য তিনটি দলের মধ্যে জাপান ও কাতারের পয়েন্ট ২ করে, সামোয়ার ০। অর্থাৎ, নেপাল ও ওমানের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে তিনে থাকা নিশ্চিত। আর তাই দুই ম্যাচ হাতে থাকতেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে এশিয়ার দেশ দুটি। তৃতীয় জায়গাটির জন্য লড়াই এখন আরব আমিরাত ও জাপানের।
২০২৬ বিশ্বকাপে স্বাগতিক হিসেবে প্রথমেই নিশ্চিত হয়েছিল ভারত ও শ্রীলঙ্কার অংশগ্রহণ। ২০২৪ আসরের শীর্ষ ৭ দল (ভারত, শ্রীলঙ্কা বাদে) হিসেবে জায়গা করেছে আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকায় জায়গা করেছে আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তান।
বাকি ৮টি জায়গা বরাদ্দ বাছাইয়ের জন্য। আমেরিকা অঞ্চল থেকে কানাডা, ইউরোপ থেকে ইতালি ও নেদারল্যান্ডস এবং আফ্রিকা থেকে নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ে বাছাইপর্ব টপকে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের টিকিট কেটেছে। এখন এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বাছাই শেষের পথে।