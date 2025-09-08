নেওয়াজের হ্যাটট্রিক, আফগানিস্তানকে গুঁড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান

নেওয়াজের হ্যাটট্রিক, আফগানিস্তানকে গুঁড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান
সম্বল ছিল মোটে ১৪১ রানের। শারজায় আজ এই পুঁজি নিয়েই আফগানিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান। আফগানদের ১৫.৫ ওভারে ৬৬ রানে অলআউট করে ফাইনালটা ৭৫ রানে জিতল পাকিস্তান।
পাকিস্তানের জয়ের নায়ক মোহাম্মদ নেওয়াজ। এই স্পিনিং অলরাউন্ডার দলের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৫ রান করার পর বল হাতে ৫ উইকেট নেওয়ার পথে করেছেন হ্যাটট্রিক।
বাঁহাতি স্পিনার নেওয়াজ হ্যাটট্রিক পেয়েছেন দুই ওভার মিলিয়ে। ষষ্ঠ ওভারের শেষ দুই বলে দারবিশ রাসুলি ও আজমতউল্লাহ ওমরজাইকে ফেরানো নেওয়াজ হ্যাটট্রিক উইকেটটি পেয়েছেন অষ্টম ওভারের প্রথম বলে ইব্রাহিম জাদরানকে স্টাম্পিংয়ের ফাঁদে ফেলে। রিপ্লে দেখার পর আউট দিয়েছেন টিভি আম্পায়ার। ওই ওভারের চতুর্থ বলে করিম জানাতকে এলবিডব্লু করে চতুর্থ উইকেট নেওয়া নেওয়াজ পঞ্চম উইকেট পেয়েছেন আফগান ইনিংসের ১৩তম ওভারে রশিদ খানকে ক্যাচ বানিয়ে।
৪ ওভারে ১৯ রানে ৫ উইকেট—৭১ ম্যাচের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নেওয়াজের এটিই সেরা বোলিং। এর আগে কখনোই ২০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩ উইকেটের বেশি নিতে পারেননি নেওয়াজ। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের হয়ে পঞ্চম সেরা বোলিং করলেন এই অলরাউন্ডার।
আফগান ইনিংসে সর্বোচ্চ ১৭ রান করেছেন অধিনায়ক রশিদ খান। এ ছাড়া দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন শুধু ওপেনার সেদিকউল্লাহ আতাল (১৩)। পাকিস্তানের হয়ে ২টি করে উইকেট নিয়েছেন দুই স্পিনার আবরার আহমেদ ও সুফিয়ান মুকিম।
এর আগে পাকিস্তান থামে ৮ উইকেটে ১৪১ রান করে। ২৬ বলে সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন ফখর জামান। এ ছাড়া মোহাম্মদ নেওয়াজ ছাড়াও ২০ পেরিয়েছেন অধিনায়ক সালমান আগা (২৪)। আফগান অধিনায়ক রশিদ খান ৩৮ রানে নেন ৩ উইকেট।