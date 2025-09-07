দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩৪২ রানে হারিয়ে ইংল্যান্ডের বিশ্ব রেকর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩৪২ রানে হারিয়ে ইংল্যান্ডের বিশ্ব রেকর্ড
৪১৫ রানের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সাউদাম্পটনে তৃতীয় ওয়ানডেতে মাত্র ৭২ রানেই অলআউট দক্ষিণ আফ্রিকা। তাতে ৩৪২ রানে জিতে ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি রানের জয়ের বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে ইংল্যান্ড।
এত দিন ওয়ানডেতে রানের হিসেবে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হার-জিতের রেকর্ডটা ছিল ৩১৭ রানের। ২০২৩ সালে তিরুবনন্তপুরমে শ্রীলঙ্কাকে এই ব্যবধানে হারিয়েছিল ভারত।
জ্যাকব বেথেল ও জো রুটের সেঞ্চুরিতে ভর করে ৫ উইকেটে ৪১৪ রান করেছিল ইংল্যান্ড। রান তাড়ায় ২০.৫ ওভারেই ৭২ রানে অলআউট প্রোটিয়ারা। দলটির অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা অবশ্য ব্যাট করেননি চোটের কারণে।
রান তাড়ায় ৭ রানে ৪, ২৪ রানে ৬ ও ৫৭ রানে ৮ উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। দলটির হয়ে সর্বোচ্চ ২০ রান করেছেন করবিন বশ। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রথম পাঁচ ম্যাচেই অন্তত ফিফটি করে বিশ্ব রেকর্ড গড়া ম্যাথু ব্রিটজকে আজ করতে পেরেছেন ৪ রান।
তাতে ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রথম ৬ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান করার রেকর্ডটাও করা হলো না ব্রিটজকের। দক্ষিণ আফ্রিকারই ইয়ানেমান ম্যালান প্রথম ৬ ইনিংসে করেছিলেন ৪৮৩ রান। ব্রিটজকে থামলেন ১৬ রান দূরে ৪৬৭ রানে।
ওয়ানডেতে ব্রিটজকেকে প্রথমবার ৫০ রানের নিচে আউট করার কীর্তিটা জফরা আর্চারের। শুধু ব্রিটজকেকেই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার আরও ৩ ব্যাটসম্যানকে আউট করেছেন ইংলিশ ফাস্ট বোলার। ৯ ওভারে ১৮ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেওয়া আর্চার যখন চতুর্থ উইকেটটি নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৮.৫ ওভারে ১৮/৫। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি প্রোটিয়ারা।
এর আগে জো রুট ও জ্যাকব বেথেলের সেঞ্চুরিতে ভর করে ৫ উইকেটে ৪১৪ রান তোলে ইংল্যান্ড। ওয়ানডেতে যা দলটির পঞ্চম সর্বোচ্চ। এ নিয়ে এই সংস্করণে সাতবার ৪০০ বা এর বেশি রান করে ভারতের পাশে বসল ইংলিশরা। এই দুই দলের চেয়ে বেশিবার ৪০০ করেছে শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা—৮ বার।
ওয়ানডেতে রানের হিসেবে সবচেয়ে বড় জয়
প্রথম দুই ম্যাচ হেরেই সিরিজ হার নিশ্চিত করা ইংল্যান্ডকে আজ ভালো শুরু এনে দেন বেন ডাকেট ও জেমি স্মিথের উদ্বোধনী জুটি। ৩৩ বলে ৩১ করে ডাকেটের বিদায়ে ভাঙে জুটি। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে ৫৮ রান যোগ করেন স্মিথ ও রুট। ৪৮ বলে ৬২ রান করে মহারাজের শিকার স্মিথ।
ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় জুটিটা এরপরই গড়েন রুট ও জ্যাকব বেথেল। ১৪৪ বলে ১৮২ রানের জুটি গড়ার পর মহারাজের দ্বিতীয় শিকার বেথেল। এর আগেই অবশ্য ১৫ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটা পেয়ে গেছেন ইংলিশ ব্যাটসম্যান। ৮২ বলে ১৩ চার ও ৩ ছক্কায় ১১০ রান করেছেন এই বাঁহাতি।
বেথেল ফেরেন ৪০.২ ওভারে দলকে ২৯৯ রানে রেখে। এরপর শেষ ৫৮ বলে আরও ১১৫ রান যোগ করে ইংল্যান্ড। ৪৭তম ওভারে রুট বিদায় নেন ৯৬ বলে ঠিক ১০০ রান করে। ১৮৩ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারের রুটের এটি ১৯তম সেঞ্চুরি।
রুট ফেরার পর অবিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেটে ১৯ বলে ৪৩ রান যোগ করেন জস বাটলার ও উইল জ্যাকস। বাটলার ৩২ বলে ৬২ ও জ্যাকস ৮ বলে ১৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ইংল্যান্ড: ৫০ ওভারে ৪১৪/৫ (বেথেল ১১০, রুট ১০০, স্মিথ ৬২, বাটলার ৬২*, ডাকেট ৩১; মহারাজ ২/৬১, বশ ২/৭৯)। দক্ষিণ আফ্রিকা: ২০.৫ ওভারে ৭২ (বশ ২০, মহারাজ ১৭; আর্চার ৪/১৮, রশিদ ৩/১৩)। ফল: ইংল্যান্ড ৩৪২ রানে জয়ী। সিরিজ: ৩–ম্যাচ সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা ২–১–এ জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: জফরা আর্চার। ম্যান অব দ্য সিরিজ: কেশব মহারাজ ও জো রুট।