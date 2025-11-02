বৃষ্টিতে খেলা না হলে কী হবে

- আছে রিজার্ভ ডে
- কে হবে নারী বিশ্বকাপের নতুন চ্যাম্পিয়ন
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালের জন্য রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে। যদি আজ বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ থাকে, তাহলে ম্যাচ কাল একই অবস্থা থেকে পুনরায় শুরু হবে।
আজ দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারতের যেই শিরোপা জিতুক, নারী বিশ্বকাপ দেখবে নতুন চ্যাম্পিয়ন।
রোমাঞ্চকর এই ফাইনাল শুরু হতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টি। ক্রিকেট বিষয়ক পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবর, ফাইনালের ভেন্যু নাবি মুম্বাইয়ে এখনো চলছে বৃষ্টি। এখন পর্যন্ত টসও হয়নি।