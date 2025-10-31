জেমাইমার পারফরম্যান্সে মুগ্ধ মারুফা ভাষাহীন
নারী বিশ্বকাপে গতকাল রাতে নাবি মুম্বাইয়ে অবিশ্বাস্য এক ইনিংস খেলে ভারতকে ফাইনালে তুলেছেন জেমাইমা রদ্রিগেজ। ২৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার সেমিফাইনালে ১২৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন।
তাঁর ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ৩৩৯ রানের লক্ষ্য ভারত টপকে যায় ৯ বল হাতে রেখে।দুর্দান্ত এই ইনিংস খেলার পর প্রশংসায় ভাসছেন জেমাইমা। তাঁর প্রশংসা করে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়েছেন বাংলাদেশের পেসার মারুফা আক্তার।
মারুফার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে করা পোস্টে লেখা হয়, ‘জেমাইমা দিদি, আপনি আমাদের অসাধারণ খেলা উপহার দিয়েছেন। সত্যি বলতে, আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আমি সব সময় আপনার জন্য প্রার্থনা করব। আপনি যেন আপনার দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান এবং আরও বড় সাফল্য অর্জন করেন—এই কামনা করি। ফাইনাল ম্যাচের জন্য রইল আমার শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা।’
মারুফার পোস্টটি চোখে পড়েছে জেমাইমার। এই পোস্টের মন্তব্যে জেমাইমা লিখেছেন, ‘মারুফা, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি নিজেই একটি অনুপ্রেরণা। তুমি যা করেছে, সেটি বাংলাদেশের ও সারা দুনিয়ার মেয়েদের জন্য প্রেরণাদায়ক।’
জেমাইমার ইনিংসের সৌজন্য ভারত নারী ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড গড়েছে। অথচ এই ভারত মেয়েদের বিশ্বকাপে এর আগে ২০০ রানও তাড়া করে জেতেনি। সব মিলিয়ে মেয়েদের ওয়ানডেতে এর আগে সর্বোচ্চ ২৬৪ রান তাড়া করে জিতেছে ভারত। সে কারণেই জেমাইমাকে নিয়ে মেতেছেন সবাই।
‘চেজ মাস্টার’খ্যাত ভারতীয় তারকা বিরাট কোহলি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আমাদের দলের কী দারুণ জয়! মেয়েদের অসাধারণ রান তাড়া, আর বড় ম্যাচে জেমাইমার দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সত্যিই প্রশংসনীয়। এটি ছিল ধৈর্য, বিশ্বাস ও আবেগের এক প্রকৃত উদাহরণ।’
ভারতের ছেলেদের জাতীয় দলের অধিনায়ক শুবমান গিল তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘ভারত নারী দলের কাছ থেকে অদম্য মনোবল আর দারুণ প্রচেষ্টা দেখা গেল। কী অসাধারণ জয়! এটি (জেমাইমার) এমন এক ইনিংস, যা মনে রাখার মতো। ’