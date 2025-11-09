যুব ওয়ানডে
আজিজুলের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে সিরিজ বাঁচাল বাংলাদেশ
সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া কাকে বলে দেখালেন আজিজুল হাকিম। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক আজ রাজশাহীতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে পঞ্চম যুব ওয়ানডেতে দারুণ এক সেঞ্চুরি করে দলকে জিতিয়েছেন। এই জয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজটা ২-২ ব্যবধানে ড্র করল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল।
ম্যাচ জিতে সিরিজ বাঁচাতে বাংলাদেশের যুবারা লক্ষ্য পেয়েছিল ২০৯ রানের। ২৫ বল হাতে রেখে জিতলেও বাংলাদেশ হারিয়ে ফেলেছিল ৮ উইকেট। অবশ্য ৪৬তম ওভারে অষ্টম ব্যাটসম্যান হিসেবে আজিজুল যখন ফিরলেন জয় থেকে ২ রান দূরে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। এর আগে ইনিংস ওপেন করা অধিনায়ককে এক প্রান্তে রেখে একের পর এক ব্যাটসম্যান ফিরেছেন ড্রেসিংরুমে। একপর্যায়ে তো ১৬১ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশ।
এরপর শাহরিয়া আল-আমিনকে নিয়ে অষ্টম উইকেটে ৩৫ বলে ৪৬ রানের জুটি গড়ে দলকে উদ্ধার করেন আজিজুল। আউট হওয়ার আগে যুব ওয়ানডেতে নিজের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিও তুলে নেন এই ওপেনার। গত বছর নভেম্বরে প্রথম সেঞ্চুরিটিও আফগানিস্তানের বিপক্ষে পেয়েছিলেন আজিজুল (১০৩)।
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের জয়টা কতটা আজিজুলময়, সেটির প্রমাণ ইনিংসে আর কারও ৩০ রানও করতে না পারা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৭ রান করেছেন চারে নামা রিজান হোসেন। এ ছাড়া ২০ পেরিয়েছেন উইকেটকিপার ফরিদ হাসান (২৩)।
অষ্টম উইকেটে আজিজুলের সঙ্গী শাহরিয়া ১৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ১১৮ বলে ঠিক ১০০ রান করে ফেরা আজিজুলের ইনিংসটি সাজানো ৭টি চার ও ৩টি ছক্কায়। আজিজুল আউট হওয়ার পরের বলেই চার মেরে বাংলাদেশকে জিতিয়ে দেন স্বাধীন ইসলাম।
এর আগে আফগান যুবারা ৮ উইকেটে করে ২০৮ রান। সর্বোচ্চ ৬৮ রান ওপেনার ওসমান সাদাতের।