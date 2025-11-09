টানা আট বলে ছক্কা মারলেন আকাশ কুমার, গড়লেন দ্রুততম ফিফটির বিশ্বরেকর্ড

টানা আট বলে ছক্কা মারলেন আকাশ কুমার, গড়লেন দ্রুততম ফিফটির বিশ্বরেকর্ড
৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬।
ছক্কার সংখ্যা ঠিকঠাক গুনে দেখুন—৬টি নয়, টানা ৮টি!
আর সেটাও কোনো টি–টোয়েন্টি বা ওয়ানডে ম্যাচে নয়, ভারতের আকাশ কুমার এই কীর্তি গড়েছেন চার দিনের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে। টানা আট বলে আট ছক্কা—বিশ্ব ক্রিকেটে নতুন রেকর্ড।
এর সঙ্গে আরেকটি রেকর্ডও গড়েছেন তিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম ফিফটি এখন আকাশের। মাত্র ১১ বলেই পঞ্চাশ ছুঁয়েছেন এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান।
রেকর্ড দুটি হয়েছে রঞ্জি ট্রফির প্লেট গ্রুপে মেঘালয়া–অরুণাচল ম্যাচে। সুরাটে আজ মেঘালয়ার প্রথম ইনিংসের ১২৬তম ওভারে বাঁহাতি স্পিনার লিমার দাবির বলে টানা ছয় ছক্কা মারেন আকাশ।
তথ্য–উপাত্ত সংরক্ষণ শুরু হওয়ার পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক ওভারে ছয় ছক্কার কীর্তি গড়লেন তিনি তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে। এর আগে ভারতের রবি শাস্ত্রী ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের গ্যারি সোবার্স এই কীর্তি গড়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মাইক প্রক্টরও টানা ছয় বলে ছক্কা মেরেছিলেন, তবে সেটি ছিল দুই ওভার মিলিয়ে।
আকাশ মূলত ডানহাতি পেসার। আজ ব্যাটিংয়ে নামেন দলের অষ্টম ব্যাটসম্যান হিসেবে। শুরুটা ছিল শান্ত—একটি ডট, তারপর দুটি সিঙ্গেল। এরপরই ঝড় তোলেন। পরের আট বলকে সীমানার বাইরে পাঠান টানা ছক্কায়।
এর আগে কোনো ব্যাটসম্যান টানা ছয় বলের বেশি ছক্কা মারতে পারেননি। আকাশ সেই সীমা পেরিয়ে ১১ বলে ৫০ ছুঁয়ে ফেলেন।
এ পথে ভেঙে দেন ২০১২ সালে কাউন্টি ক্রিকেটে ওয়েন নাইটের ১২ বলে ফিফটির রেকর্ড।
বলের হিসেবে আকাশ এখন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের দ্রুততম ফিফটির মালিক। তবে সময়ের হিসাবে এখনও দ্বিতীয়। মাঠে নামার পর পঞ্চাশে পৌঁছাতে তাঁর লেগেছে ৯ মিনিট। ১৯৬৫ সালে কাউন্টিতে ক্লাইন ইনমান ১৩ বলে ফিফটি করেছিলেন মাত্র ৮ মিনিটে।
২৫ বছর বয়সী আকাশ এখন পর্যন্ত ৩০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন। ২০১৯ সালে অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত রান করেছেন ১৪.৩৭ গড়ে ৫০৩।