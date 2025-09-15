আমিরাতের জয়ে সুপার ফোরে ভারত

আমিরাতের জয়ে সুপার ফোরে ভারত
আবুধাবিতে গতকাল এশিয়া কাপে ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে ওমানকে ৪২ রানে হারিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। এই হারে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই বাদ পড়া নিশ্চিত হলো ওমানের। পাশাপাশি নিশ্চিত হয়ে গেছে ভারতের সুপার ফোরে ওঠাও।
২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে ভারত। সমান ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে পাকিস্তান এবং আরব আমিরাতের সংগ্রহও ২ পয়েন্ট করে। রান রেটে আরব আমিরাতের (–২.০৩০) চেয়ে এগিয়ে পাকিস্তান (১.৬৪৯)। ২ ম্যাচে কোনো পয়েন্ট না পাওয়া ওমান আগামী শুক্রবার নিজেদের শেষ ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবে। সে ম্যাচের ফল যা–ই হোক, এই গ্রুপ থেকে ভারতের সুপার ফোরে ওঠা নিশ্চিত।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে টসে জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ওমান অধিনায়ক যতিন্দর সিং। দুই ওপেনারের ফিফটিতে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭২ রান তোলে আরব আমিরাত। আলিশান শরাফুর ব্যাট থেকে আসে ৩৮ বলে ৫১। আরব আমিরাত অধিনায়ক মুহাম্মদ ওয়াসিম ৫৪ বলে করেন ৬৯। ৮ বলে অপরাজিত ১৯ রানে শেষ দিকে আমিরাতের রানের গতি বাড়ান হর্ষিত কৌশিক।
রান তাড়ায় ওমান কখনোই জয়ের সম্ভাবনা জাগাতে পারেনি। ৪.৩ ওভারের মধ্যে ৩২ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে তখনই প্রায় ছিটকে পড়ে ওমান। ষষ্ঠ উইকেটে ৩৬ বলে ৩৮ রানের জুটি গড়েন আরিয়ান বিশত ও ভিনায়ক শুক্লা। কিন্তু সেটি জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ৩২ বলে ২৪ রান করেন বিশত, ১০ বলে ২০ রান করেন ওপেনার যতীন্দর। ১৮.৪ ওভারে ১৩০ রানে অলআউট হয় ওমান। আমিরাতের জুনায়েদ সিদ্দিকী ২৩ রানে ৪ উইকেট নেন।
সংক্ষিপ্ত স্কোরকার্ড:
আরব আমিরাত: ২০ ওভারে ১৭২/৫ (ওয়াসিম ৬৯, শরাফু ৫১, জোহাইব ২১, কৌশিক ১৯*; রামানন্দি ২/২৪, হাসনাইন ১/৩৪)
ওমান: ১৮.৪ ওভারে ১৩০ ( বিশত ২৪, যতিন্দর ২০, শুক্লা ২০; জুনায়েদ ৪/২৩, জাওয়াদউল্লাহ ২/১৮, হায়দার ২/২২)
ফল: আরব আমিরাত ৪২ রানে জয়ী।
ম্যাচসেরা: আলিশান শরাফু (আরব আমিরাত)।