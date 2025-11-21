সাকিব ও নবীর পাশে রাজা, শ্রীলঙ্কাকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে জিম্বাবুয়ের চমক

সাকিব ও নবীর পাশে রাজা, শ্রীলঙ্কাকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে জিম্বাবুয়ের চমক
রাওয়ালপিন্ডিতে ত্রিদেশীয় সিরিজে বড় চমক উপহার দিল জিম্বাবুয়ে। কাল ১৬২ রানের লক্ষ্য দিয়ে শ্রীলঙ্কাকে ৬৭ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে জিম্বাবুয়ে, যা টি-টোয়েন্টিতে পূর্ণসদস্য দলের বিপক্ষে রানের হিসাবে জিম্বাবুয়ের সবচেয়ে বড় জয়।
ভাবতে পারেন, টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে এমন হতেই পারে। তবে শ্রীলঙ্কাকে মাত্র ৯৫ রানে গুটিয়ে দেওয়াটা অবশ্যই জিম্বাবুয়ের বড় সাফল্য। ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে হেরেছে জিম্বাবুয়ে।
এই জয়ে বড় অবদান জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক সিকান্দার রাজার। ব্যাটিংয়ে ৪৭ রান করার পাশাপাশি বোলিংয়ে নেন ১ উইকেট। হয়েছেন ম্যাচসেরাও। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে রাজা কাল ছুঁয়েছেন ১০০ উইকেটের মাইলফলক।
জিম্বাবুয়ের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেট নিয়েছেন রাজা। ব্যাট হাতে রাজার দুই হাজারের বেশি রানও আছে। তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে দুই হাজার রান ও ১০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন রাজা। এর আগে এই কীর্তি ছিল সাকিব আল হাসান ও মোহাম্মদ নবীর।
কাল টস জিতে শ্রীলঙ্কা জিম্বাবুয়েকে ব্যাটিংয়ে পাঠায়। শুরুতেই দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়লেও ব্রায়ান বেনেট ও সিকান্দার রাজা তৃতীয় উইকেটে ৬১ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন। বেনেট ৪৯ রান করে আউট হন, রাজা খেলেন ৪৭ রানের ইনিংস। বেনেট সর্বশেষ তিনটি টি-টোয়েন্টিতেই ফিফটির কাছে গিয়ে ফিফটি পাননি—৪৭, ৪৯, ৪৯।
১৮তম ওভারের প্রথম বলে রাজা আউট হওয়ার পর জিম্বাবুয়ের কেউ ঝোড়ো ইনিংস খেলতে পারেননি। দলটি শেষ তিন ওভারে তুলতে পারে ২২ রান। তাতে শেষ পর্যন্ত জিম্বাবুয়ে ৮ উইকেটে ১৬২ রান করে। তখন এই রানটাকে খুব একটা নিরাপদ মনে হয়নি।
কিন্তু বল হাতে জিম্বাবুয়ে মাঠে নামতেই বদলে যায় দৃশ্যপট। বল হাতে ভয়ংকর হয়ে ওঠেন জিম্বাবুয়ের বোলাররা। প্রথম ওভারেই রিচার্ড এনগারাভা তুলে নেন পাতুম নিশাঙ্কার গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। দ্বিতীয় ওভারে টিনোটেন্ডা মাপোসা ফেরান কুশাল পেরেরাকে। এরপর রানআউটে বিদায় নেন কুশাল মেন্ডিস। এতে মাত্র ২৫ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে শ্রীলঙ্কা।
সেখান থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেন ব্র্যাড ইভান্স। অসাধারণ লাইন-লেংথে বল করে ৪ ওভারে মাত্র ৯ রান খরচায় নেন ৩ উইকেট। আউট করেন ভানুকা রাজাপক্ষে ঈশান মালিঙ্গা ও মহেশ তিকশানাকে। এনগারাভাও নেন ২ উইকেট। শ্রীলঙ্কার হয়ে শুধু দাসুন শানাকা (৩৪) কিছুটা লড়াই করলেও সেটি দলের হার ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
জিম্বাবুয়ে: ১৬২/৮ (বেনেট ৪৯, রাজা ৪৭; হাসারাঙ্গা ৩/৩২, মালিঙ্গা ২/২৭)
শ্রীলঙ্কা: ৯৫ (শানাকা ৩৪; ইভান্স ৩/৯, এনগারাভা ২/১৫)
ফল: জিম্বাবুয়ে ৬৭ রানে জয়ী
ম্যাচসেরা: সিকান্দার রাজা