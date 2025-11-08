বিশ্বকাপে দল বৃদ্ধি, অলিম্পিকে ২৮ ম্যাচ—আইসিসির সভায় আরও যেসব সিদ্ধান্ত

বিশ্বকাপে দল বৃদ্ধি, অলিম্পিকে ২৮ ম্যাচ—আইসিসির সভায় আরও যেসব সিদ্ধান্ত
এবারের সভায় আইসিসি বোর্ড এমন কিছু কৌশলগত পদক্ষেপ অনুমোদন করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে, নারী ক্রিকেটকে আরেক ধাপ এগিয়ে নেবে এবং খেলাটিকে নিয়ে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা আরও দৃঢ় করবে।
আইসিসির ত্রৈমাসিক সভার শেষ দিন ছিল গতকাল। দুবাইয়ে আইসিসির সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিশ্ব ক্রিকেটের প্রায় সব বড় কর্মকর্তা ও সংগঠকেরা উপস্থিত ছিলেন।
তবে এশিয়া কাপজয়ী ভারতীয় দলকে এসিসির সভাপতি মহসিন নাকভির এখনো ট্রফি হস্তান্তর না করা নিয়ে কোনো সমধান হয়নি।
চলুন, দেখে নেওয়া যাক আইসিসির সভায় কী কী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো—
মেয়েদের বিশ্বকাপে দল বৃদ্ধি
২০২৯ সালের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপকে ১০ দলে সম্প্রসারণের ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়েছে আইসিসি। এ বছর ভারত নারী দল প্রথমবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালের ভেন্যু নাবি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম ছিল দর্শকে ভরপুর, যা বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করেছে।
আইসিসির এই পদক্ষেপের লক্ষ্য বিশ্বকাপের মান বাড়ানো এবং উদীয়মান দেশগুলোকে বৈশ্বিক মঞ্চে সুযোগ করে দেওয়া। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘টুর্নামেন্টের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে আরও অগ্রগতি আনতে আইসিসি বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরবর্তী আসরে ৮ দলের পরিবর্তে ১০টি দল অংশ নেবে।’
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ‘প্রায় ৩ লাখ দর্শক স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টটি উপভোগ করেছেন, যা নারী ক্রিকেট ইতিহাসে কোনো টুর্নামেন্টে সর্বাধিক দর্শকের রেকর্ড। এ ছাড়া টেলিভিশনে ও অনলাইনে দর্শকসংখ্যা বেড়েছে। শুধু ভারতেই প্রায় ৫০ কোটি মানুষ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এই টুর্নামেন্ট দেখেছেন।’
সহযোগী সদস্যদের জন্য রাজস্ব বণ্টনের বৃদ্ধি
আইসিসি সমতার ভিত্তিতে উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই ২০২৬ সালে সহযোগী সদস্যদের জন্য তহবিলের বণ্টন প্রায় ১০% বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে। এই অতিরিক্ত তহবিলের মাধ্যমে দেশগুলো তাদের স্থানীয় কার্যক্রম, হাই–পারফরম্যান্স (এইচপি) কাঠামো ও উদীয়মান অঞ্চলে ক্রিকেটের উন্নয়নে আরও বিনিয়োগ করতে পারবে।
যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেট নিয়ে বিতর্ক
যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটের সদস্য পদ স্থগিতের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে আইসিসি। সংস্থাটি জানিয়েছে, দেশটির ক্রিকেট বোর্ড বারবার আইসিসির নিয়ম ভঙ্গ করে চলেছে।
যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট নিয়ে আইসিসির অভিযোগ ছিল তিনটি—বোর্ডে কার্যকরী প্রশাসনিক কাঠামো না থাকা, মার্কিন অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক কমিটি থেকে জাতীয় স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতি না হওয়া এবং খেলাটির সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি।
সদস্য পদ স্থগিত করার পর প্রথমবারের মতো ‘প্রজেক্ট ইউএসএ’ সম্পর্কিত তথ্য পেয়েছে আইসিসি। সংস্থাটির নির্দেশ ছিল, বোর্ডের সদস্য পদ স্থগিত থাকলেও মার্কিন জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের খেলা, বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়নে যেন কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি না করা হয়।
‘প্রজেক্ট ইউএসএ’–এর মূল উদ্দেশ্য হলো ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করা এবং মার্কিন দলগুলোর জন্য পারফরম্যান্স উন্নয়নের পথ সুগম করা, যেন তারা নিয়মিতভাবে আইসিসির টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারে।
অলিম্পিকে ২৮ ম্যাচ
লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক ক্রিকেটে ছয়টি করে পুরুষ ও নারী দল খেলবে, তা আগেই জানা গিয়েছিল। আইসিসি এবারের সভায় ম্যাচের সংখ্যাও নির্ধারণ করেছে। আসরে মোট ২৮টি ম্যাচ হবে বলে জানানো হয়েছে।
আফ্রিকান ও প্যান আমেরিকান গেমসেও ক্রিকেট
২০১০ সালে এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট যুক্ত করা হয়েছে। এবার আফ্রিকান গেমস ও প্যান আমেরিকান গেমসেও খেলাটির অভিষেক হতে চলেছে। ২০২৭ সালে মিসরের রাজধানী কায়রোয় আফ্রিকান গেমস এবং পেরুর রাজধানী লিমায় হবে প্যান আমেরিকান গেমস। দুটি আসরেই ক্রিকেট যুক্ত হয়েছে বলে কাল নিশ্চিত করেছে আইসিসি।
ভিডিও গেমস তৈরি
ভিডিও গেমস তৈরির স্বত্ব দেওয়ার জন্য দরপত্র (ইনভাইটেশন টু টেন্ডার বা আইটিটি) আহ্বানের অনুমতি দিয়েছে আইসিসি। এতে বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠান আইসিসির সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবে এবং ক্রিকেটভক্তদের আধুনিক ও মজার ডিজিটাল অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে পারবে। আইসিসি মনে করছে, এটি ক্রিকেটকে আরও বেশি ডিজিটাল ও বিনোদন জগতে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ।
নারী কমিটিতে নতুন সদস্য
নারী ক্রিকেট কমিটির নতুন সদস্যদের নিয়োগ অনুমোদন করেছে আইসিসি বোর্ড। কমিটির সদস্যদের মধ্যে আছেন ভারত নারী দলের সাবেক অধিনায়ক মিতালি রাজ, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) প্রধান নির্বাহী অ্যাশলে ডি সিলভা, বিশ্বকাপজয়ী ভারত নারী দলের প্রধান কোচ অমল মজুমদার, নিউজিল্যান্ড নারী দলের প্রধান কোচ বেন সোইয়ার ও বেন সোয়ার, সামোয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী সালা স্টেলা সিয়ালে-ভায়েয়া এবং ইংল্যান্ড নারী দলের প্রধান কোচ শার্লট এডওয়ার্ডস।