ফুটবল বিশ্বকাপের সময় ক্রিকেট খেলতে বাংলাদেশে আসছে অস্ট্রেলিয়া

ফুটবল বিশ্বকাপের সময় ক্রিকেট খেলতে বাংলাদেশে আসছে অস্ট্রেলিয়া
আগামী ১১ জুন শুরু হবে ফুটবল বিশ্বকাপের এবারের আসর। পুরো দুনিয়াই তখন বুঁদ থাকবে এই টুর্নামেন্টে। ফুটবল বিশ্বকাপে খেলবে অস্ট্রেলিয়াও। একই সময়ে দেশটির ক্রিকেট দল আসবে বাংলাদেশ সফরে। বছরের শুরুতেই এই সিরিজের কথা জানিয়েছিল বিসিবি।
আজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও সমানসংখ্যক টি–টুয়েন্টির সিরিজটি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও (সিএ), জানিয়েছে ম্যাচের ভেন্যু ও সময়ও।
২০১১ সালের পর এবারই প্রথম বাংলাদেশের মাটিতে ওয়ানডে খেলবে অস্ট্রেলিয়া। ১৫ বছর পর হতে যাওয়া এই সিরিজের সব ম্যাচই হবে মিরপুরের শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ৯ জুন প্রথম ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে দুই দল। ১১ ও ১৪ জুন হবে পরের দুটি ম্যাচ।
টি–টুয়েন্টি সিরিজের ম্যাচগুলো খেলতে দুই দল যাবে চট্টগ্রাম। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ১৭ জুন শুরু হবে এই সংস্করণের সিরিজ। পরের দুটি ম্যাচ হবে ১৯ ও ২১ জুন।
২০১১ সালে সর্বশেষ বাংলাদেশের মাটিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে এসেছিল অস্ট্রেলিয়া। ওই সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশ। টি–টুয়েন্টিতে দুই দল সর্বশেষ দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলে ২০২১ সালে, ৫ ম্যাচের ওই সিরিজ অবশ্য ৪–১ ব্যবধানে হারে অস্ট্রেলিয়া।
এই সিরিজের মাসখানেক পর আবার বাংলাদেশ যাবে অস্ট্রেলিয়া সফরে, ডারউইন ও ম্যাকাইতে দুটি টেস্ট খেলর কথা তাদের। ২৩ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ।