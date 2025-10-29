হংকং সিক্সেসে বাংলাদেশের অধিনায়ক আকবর আলী

হংকং সিক্সেসে বাংলাদেশের অধিনায়ক আকবর আলী
হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টের জন্য আজ ৭ জনের বাংলাদেশ দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। বার্ষিক এই সিক্স–এ–সাইড টুর্নামেন্টটি এবার হংকংয়ের টিন কুয়ং রোড রিক্রেশন গ্রাউন্ডে আগামী ৭ থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
বাংলাদেশ দলের অধিনায়কত্ব করবেন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক আকবর আলী। বিসিবি আজ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দল ঘোষণা করেছে।
হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে কখনো শিরোপা জিততে পারেনি বাংলাদেশ। গত বছর সেমিফাইনালে ওঠাই এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের সেরা সাফল্য।
গত বছর এই টুর্নামেন্টে খেলা পেসার আবু হায়দার রনিকে রাখা হয়েছে দলে। ওপেনার জিসান আলমও আছেন। গত বছর জিসানও এই টুর্নামেন্টে ভালো করেন। ৭৬ গড়ে করেন ১৫২ রান, পাশাপাশি চার ম্যাচে নেন ৬ উইকেট।
পেস বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন এবারও জায়গা পেয়েছেন দলে। গত বছরের টুর্নামেন্টে চার ম্যাচে ৩ উইকেট নেন সাইফউদ্দিন। বাংলাদেশের হয়ে তিন সংস্করণেই খেলা মোসাদ্দেক হোসেনও আছেন দলে। বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে আছেন রাকিবুল হাসান ও আরেক পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে রাখা হয়েছে তোফায়েল আহমেদকে।
১৯৯২ সালে শুরু হওয়া হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টের এটা ২১তম আসর। এ টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি পাঁচবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা।
এবার অংশ নিচ্ছে ১২টি দল। বাংলাদেশের গ্রুপে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা ও হংকং। দুই দলের বিপক্ষেই বাংলাদেশ খেলবে ৭ নভেম্বর। প্রতি গ্রুপের সেরা দুটি দল যাবে কোয়ার্টার ফাইনালে।
বাংলাদেশ দল: আকবর আলী (অধিনায়ক), আবু হায়দার, জিসান আলম, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, মোসাদ্দেক হোসেন, রাকিবুল হাসান ও তোফায়েল আহমেদ।