আকবরের ৯ বলে ৩২ রান, শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ

হংকং সিক্সেস
আকবরের ৯ বলে ৩২ রান, শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ
শ্রীলঙ্কাকে ১৪ রানে হারিয়ে হংকং সিক্সেসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে বাংলদেশ। আজ পুল ‘ডি’র ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৬ ওভারে বাংলাদেশ করে ৭৫ রান। তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কা ৫.১ ওভারে ৬১ রানে অলআউট হয়। অফ স্পিনে ২ ওভারে ২০ রানে ৩ উইকেট নেন মোসাদ্দেক হোসেন।
হংকংয়ের মিশন রোড গ্রাউন্ডে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নামার আগে বাংলাদেশের ম্যাচ ছিল হংকংয়ের বিপক্ষে। তবে বৃষ্টির কারণে ম্যাচটিতে একটি বলও খেলা হয়নি। শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাওয়া ৩ পয়েন্টই বাংলাদেশকে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে দিয়েছে। আগামীকাল সকালে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া।
১২ দল নিয়ে হংকংয়ে তিন দিনের টুর্নামেন্টটি শুরু হয়েছে আজ। তিনটি করে দল নিয়ে মোট চারটি গ্রুপ করা হয়েছে। পুল ‘ডি’তে বাংলাদেশ আজ শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে মোসাদ্দেক ও আকবর আলীর সৌজন্যে।
টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশকে ৭৫ রানে নিয়ে যায় আকবরের ৯ বলে ৩২ রানের ইনিংস। ৩৫৫ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসটিতে ৪টি ছক্কা ও ২টি চার মারেন আকবর। ওপেনার হাবিবুর রহমান ৭ বল খেলে ২টি করে চার ও ছক্কায় করেন ২১ রান। শেষ দিকে আবু হায়দার ১০ বল খেলে ৬ রানে আটকে না থাকলে সংগ্রহটা আরও বড় হতে পারত।
রান তাড়ায় শ্রীলঙ্কার ধনঞ্জয়া লাকশান ১২ বলে ১৮ আর লাহিরু সামারাকুন ৭ বলে ১৩ রান ছাড়া অন্য কেউ ৬ বলও টিকতে পারেননি। মোসাদ্দেক নেন ৩ উইকেট, তোফায়েল আহমেদ ও আবু হায়দার নেন ১টি করে উইকেট।
এদিকে পুল ‘বি’তে খেলা অস্ট্রেলিয়া সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। আমিরাতকে ৩ উইকেটে ৮৭ রানে আটকে দিয়ে ৩ ওভারেই লক্ষ্য পেরিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। জ্যাক উড ১১ বলের ইনিংসে ৭ ছক্কা ও ৩ চারে ৫৫ রান করেন। নিক হবসন করেন ৫ বলে ৩ ছক্কা ও ২ চারে অপরাজিত ২৬ রান।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়।