১২ দল নিয়েই কি প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ

১২ দল নিয়েই কি প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ
২০টি ক্লাব নিয়েই প্রতিবছর হয় প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ। তবে আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন বোর্ডের অধীন খেলবে না জানিয়ে বিসিবিকে চিঠি দেওয়া ৪৩টি ক্লাবের মধ্যে প্রথম বিভাগের ক্লাবও আছে আটটি।
আজ প্রথম বিভাগের দলবদল দিয়ে শুরু হয়েছে ঘরোয়া ক্রিকেটের নতুন মৌসুমের কার্যক্রম। দলবদলের প্রথম দিনে অংশ নিয়েছে ৯টি ক্লাব। এর মধ্যে আছে যে ক্লাবের কাউন্সিলর হিসেবে তামিম ইকবালের বিসিবির নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা ছিল, সেই ওল্ড ডিওএইচএস ক্লাবও।
আগামীকাল দলবদলের শেষ দিন। তাতে আরও অন্তত তিনটি দলের অংশ নেওয়ার কথা। এর বাইরে বিদ্রোহী দু–একটি ক্লাবও শেষ পর্যন্ত দলবদলে অংশ নিতে পারে বলে আশা করছে সিসিডিএম।
তবে বিদ্রোহী কোনো ক্লাব না খেললেও যে কয়টি ক্লাবই হোক, তাদের নিয়েই লিগ আয়োজনের অবস্থানে অনড় বিসিবি। সিসিডিএমের চেয়ারম্যান আদনান রহমান প্রথম আলোকে বলেছেন, ‘যে কয়টা ক্লাবই দলবদল করুক, আমরা লিগ মাঠে গড়ানোর বিষয়ে অনড় অবস্থানে আছি। যারা অংশ নেবে না, তারা অবনমিত হয়ে যাবে।’
গত পরশু এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়েছে, কোনো ক্লাব লিগে অংশ না নিলে বা মাঝপথে লিগ থেকে সরে গেলে তাদের অবনমিত করা হবে। তবু নিজেদের অবস্থানে অনড় আছে বিদ্রোহী ক্লাবগুলো।
রায়ের বাজার ক্লাবের কর্মকর্তা সাব্বির আহমেদ আজ প্রথম আলোকে বলেছেন, ‘আমরা মনে করি, এই বোর্ড অবৈধ। তাদের অধীনে থাকা সিসিডিএমও অবৈধ। তারা কী বলল, কাকে অবনমিত করল—এসব নিয়ে আমরা একদমই চিন্তা করছি না।’
বাংলাদেশ বয়েজ ক্লাবের কর্মকর্তা জিয়াউর রহমানও বলেছেন, ‘আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অনড় অবস্থানে আছি। তারা যদি লিগ করতে চায়, করুক। আমরা ৮ ক্লাব দলবদলে অংশ নেব না।’
আজ প্রথম বিভাগ ক্রিকেটের দলবদলে অংশ নেওয়া ৯টি ক্লাব হলো বিকেএসপি, বাংলাদেশ পুলিশ ক্রিকেট ক্লাব, ব্লুজ ক্রিকেটার্স, লালমাটিয়া ক্লাব, ওল্ড ডিওএইচএস, প্রাইম দোলেশ্বর, শেখ জামাল ক্রিকেটার্স, শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাব ও উত্তরা ক্রিকেট ক্লাব। ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়ার কথা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ।