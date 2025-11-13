ক্রিকেট

অধিনায়ককে কি ভালো ইংরেজি জানতে হবে—অক্ষর যা বললেন

ভারতীয় অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেলছবি: ইনস্টাগ্রাম

ভারত জাতীয় দলের বেশির ভাগ ক্রিকেটার ইংরেজিতে দক্ষ। কম ইংরেজি জানা বা একেবারে ইংরেজি না জানা ক্রিকেটারও লম্বা সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার মধ্যে এই ভাষায় দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করেন।

তবে অক্ষর প্যাটেল এদিক থেকে একেবারেই আলাদা। এই স্পিন–অলরাউন্ডার ভারতের হয়ে খেলছেন ১১ বছরের বেশি সময় ধরে। কিন্তু সব সময় তাঁকে হিন্দিতে কথা বলতে দেখা যায়।

অনেকের ধারণা, ইংরেজি না জানা খেলোয়াড় শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটে অধিনায়ক হতে পারেন না। কিন্তু অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রচলিত এই ধারণা ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন অক্ষর।

৩১ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডারের মতে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হোক বা আইপিএল—একজন ক্রিকেটারের নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা ইংরেজি ভাষা জানা, না–জানা দিয়ে বিচার করা উচিত নয়।

কলকাতা টেস্ট সামনে রেখে অনুশীলনে অক্ষর প্যাটেল
ছবি: ইনস্টাগ্রাম

কলকাতার ইডেন গার্ডেনে আগামীকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই টেস্ট সিরিজের প্রথমটি খেলতে নামছে ভারত। এর আগে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অক্ষর বলেন, ‘বহুদিন ধরে একটা ভুল ধারণা চলে আসছে যে শুধু ইংরেজিতে সাবলীল বা ওই ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন খেলোয়াড়েরাই অধিনায়কত্ব করার যোগ্য। কিন্তু যোগাযোগ আর নেতৃত্বের দক্ষতা আসে সুস্পষ্ট ভাবনা ও পরিষ্কার পরিকল্পনা থেকে, ভাষায় পারদর্শিতা থেকে নয়।’

তিন সংস্করণ মিলিয়ে ভারতের হয়ে ১৬৮ ম্যাচ খেলা অক্ষর আরও বলেন, ‘লোকে বলে, সে তো ইংরেজি জানে না, কীভাবে কথা বলবে? সে অধিনায়ক হওয়ার যোগ্য নয়। আরে! অধিনায়কের কাজ শুধু কথা বলা নয়। তার কাজ হলো খেলোয়াড়কে জানা, কীভাবে তার কাছ থেকে সেরাটা বের করে আনা যায়, তার শক্তি-দুর্বলতা কী। একজন অধিনায়ক জানে, তার দলে কোন খেলোয়াড় আছে এবং তাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে।’

‘ব্যক্তিত্ব থাকতে হবে, ভালো ইংরেজি বলতে জানতে হবে—এটা আসলে জনসাধারণের মনে গড়ে ওঠা ভুল ধারণা। মানুষকে এই ব্যক্তিগত চিন্তাধারা বদলাতে হবে। আসলে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাষা কোনো ধরনের বাধা হওয়া উচিত নয়’—যোগ করেন অক্ষর।

আইপিএলে এ বছর দিল্লি ক্যাপিটালসকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অক্ষর প্যাটেল
ছবি: ইনস্টাগ্রাম

অক্ষরের মতে, ‘এখন সবকিছুই নির্ভর করে আপনি কী দেখছেন আর মিডিয়া কী দেখাচ্ছে, তার ওপর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপনি কতটা সক্রিয়, কীভাবে কথা বলেন, এসব দিয়েই এখন মানুষ বিচার করে। সবাই এখন মতামত দিতে ভালোবাসে “সে পারবে, সে পারবে না, তাকে অধিনায়ক বানাও, তাকে বানিও না।’”

ভারতকে কখনো নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ হয়নি অক্ষরের। তবে এ বছর আইপিএলে প্রথমবারের মতো পূর্ণকালীন অধিনায়ক হিসেবে দিল্লি ক্যাপিটালসকে নেতৃত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বে পয়েন্ট তালিকার পাঁচে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করে দিল্লি; অল্পের জন্য প্লে–অফ পর্বে উঠতে পারেনি।

অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে অক্ষর বলেন, ‘আমি চাই, দলের পরিবেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রাণচঞ্চল থাকুক। কিন্তু কেউ যেন সেটা হালকাভাবে না নেয়। সবকিছুর একটা সীমা আছে। জেতার জন্য যা করা দরকার, সেটা আগে করতে হবে। তারপর মজা করা যাবে। আমি বিশ্বাস করি, আনন্দের সঙ্গে খেলতে পারলেই সবচেয়ে ভালো করা যায়।’

ভারতের টেস্ট অধিনায়ক শুবমান গিলের সঙ্গে অক্ষর প্যাটেল
ছবি: এএফপি

বছর দুয়েক ধরে ভারতের ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি দলের নিয়মিত সদস্য অক্ষর। তবে টেস্ট খেলার সুযোগ খুব কমই পেয়েছেন। আগামীকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শুরু হতে চলা কলকাতা টেস্টের একাদশেও থাকবেন কি না, নিশ্চিত নয়। টিম ম্যানেজমেন্ট তিন স্পিনার খেলোনোর সিদ্ধান্ত নিলে রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব ও ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়ে একাদশ সাজাতে পারে।

