তামিমকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য: আমিনুল বলছেন ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে, নাজমুল বলছেন চায়নি

ক্রীড়া প্রতিবেদক
সিলেট থেকে
বিসিবি নির্বাচনের পর সভাপতি আমিনুল ইসলামের সঙ্গে পরিচালক নাজমুল ইসলাম। ছবিটি ২০২৫ সালের ৮ অক্টোবর তোলাপ্রথম আলো

তামিম ইকবালকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করা বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের কাছে তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বোর্ড সভাপতি আমিনুল ইসলাম। তবে নাজমুল ইসলামের দাবি, বিসিবি থেকে এ রকম কিছু বলা হয়নি তাঁকে। নাজমুল ইসলাম বিসিবির অর্থ কমিটির প্রধান।

বাংলাদেশ দলের ভারতে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তামিম বলেছিলেন, ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে বিসিবির সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এরপর তাঁর মন্তব্যের একটি অংশ ফেসবুকে পোস্ট করে তাঁকে ‘ভারতীয় দালাল’ আখ্যা দেন বোর্ড পরিচালক এম নাজমুল।

তাঁর এমন দৃষ্টিকটু মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই বিতর্কের জন্ম দেয়, বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে বিসিবিকেও। ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব এরই মধ্যে সংবাদ সম্মেলন করে নাজমুল ইসলামকে তাঁর মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে বলেছে। জাতীয় দলের অনেক ক্রিকেটারও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একই দাবি তুলেছেন।

আজ সিলেটে এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘তিনি (নাজমুল ইসলাম) তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুকে এটা লিখেছেন, তাঁকে আমরা বলেছি, একটা “রিজয়েন্ডার” দেন। আমার মনে হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয় দলের একজন অধিনায়ক হিসেবে তাকে (তামিম) আমরা যেভাবে দেখেছি, যেভাবে সে পারফর্ম করেছে, এই ব্যাপারটা লেখার আগে আমাদের একটু চিন্তা করার দরকার ছিল, সম্মান করার দরকার ছিল।’

নাজমুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইবেন কি না, জানতে চাইলে আমিনুল বলেন, ‘এটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার বলার দরকার, বলেছি। তিনি নিজেও একজন পরিচালক। আমাদের বোর্ড মিটিং আছে, ২৪ তারিখে সম্ভবত, তখন আমরা ব্যাপারটি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করব।’

তবে নাজমুল ইসলামের দাবি, বোর্ড থেকে তাঁর কাছে কোনো ব্যাখ্যা চাওয়া হয়নি। মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইবেন কি না, জানতে চাইলে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে তিনি বলেন, ‘আমার যা বলার, আগেই বলে ফেলেছি। এখন আর এটা নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। এ নিয়ে প্রশ্ন না করলে খুশি হব।’

