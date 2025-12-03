ইচ্ছা না থাকলেও ১৫ বছর পর যে টুর্নামেন্টে খেলবেন কোহলি
১৫ বছর পর আবারও ভারতের ঘরোয়া লিস্ট ‘এ’ টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন বিরাট কোহলি। ২৪ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া ৫০ ওভারের এই টুর্নামেন্টে দিল্লির হয়ে খেলবেন তিনি। দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ডিডিসিএ) কোহলির খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর এর আগে শর্ত দেন, জাতীয় দলে খেলতে হলে অবশ্যই ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে হবে। গতকাল ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘এনডিটিভি’কে একটি সূত্র জানিয়েছে, বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার ইচ্ছার কথা এর আগেই বিসিসিআইয়ের নির্বাচক কমিটিকে জানিয়েছেন রোহিত শর্মা। কিন্তু কোহলি শুরুতে এই টুর্নামেন্টে খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।
সংবাদমাধ্যমটিকে সূত্রটি বলেছে, ‘সমস্যাটি বিজয় হাজারে ট্রফিকে ঘিরে। সহজ কথায়, সে (কোহলি) এই টুর্নামেন্টে খেলতে চায় না। কিন্তু রোহিত শর্মা খেলতে চাইলে শুধু একজন খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে কীভাবে ব্যতিক্রম হবে? আর আমরা অন্য খেলোয়াড়দের কি বলব, কেউ একজন তোমাদের বাকি সবার চেয়ে আলাদা?’
৩৭ বছর বয়সী কোহলি এখন ভারতের হয়ে শুধু ওয়ানডে খেলেন। বিসিসিআই চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের ঘরোয়ায় খেলা বাধ্যতামূলক করেছে। ডিডিসিএ সচিব অশোক শর্মা ইএসপিএনক্রিকইনফোকে বলেন, ‘তিনি অবশ্যই কিছু ম্যাচ খেলবেন। তবে পুরো টুর্নামেন্টে খেলবেন কি না, তা নিশ্চিত নই। এটা ভারতের ম্যাচের ওপর নির্ভর করবে।’
গত ৩০ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ১৩৫ রানের ইনিংস খেলা কোহলি বিজয় হাজারে ট্রফিতে সর্বশেষ খেলেন ২০০৯-১০ মৌসুমে। সেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে। সে বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘরের মাঠে সিরিজের আগে ১৮ ফেব্রুয়ারি এই টুর্নামেন্টে সর্বশেষ ম্যাচ খেলেন কোহলি।
বিজয় হাজারে ট্রফিতে এ পর্যন্ত ১৪ ম্যাচে ৬৮.২৫ গড়ে ১০৬.০৮ স্ট্রাইক রেটে চার সেঞ্চুরি ও তিনটি ফিফটি পেয়েছেন তিনি। এবার ‘ডি’ গ্রুপে দিল্লির প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো হলো গুজরাট, সার্ভিসেস, সৌরাষ্ট্র, ওডিশা, রেলওয়েজ, হরিয়ানা ও অন্ধ্র। ২৪ ডিসেম্বর প্রথম ম্যাচে দিল্লির প্রতিপক্ষ অন্ধ্র।
৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শেষে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার প্রস্তুতি নিতে পারবেন কোহলি। সে জন্য সময়ও পাচ্ছেন বেশ কিছুদিন। দিল্লির হয়ে কোহলি সর্বশেষ ৫০ ওভারের ক্রিকেট খেলেছেন ২০১৩ সালে এনকেপি সালভ চ্যালেঞ্জার ট্রফিতে।