নাজমুলকে অব্যাহতি দিল বিসিবি, অর্থ কমিটির দায়িত্বে আমিনুল

নাজমুলকে অব্যাহতি দিল বিসিবি, অর্থ কমিটির দায়িত্বে আমিনুল
ক্রিকেটারদের আলটিমেটামের মুখে এম নাজমুল ইসলামকে বিসিবির অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।
পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম অর্থ কমিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। আজ বিকেলে বিসিবির সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ক্রিকেটারদের নিয়ে নাজমুলের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে বুধবার রাতে তাঁর পদত্যাগ চেয়ে খেলা বয়কটের আলটিমেটাম দেয় ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব। আজ দুপুরের মধ্যে সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়। তবে নাজমুল পদত্যাগ করেননি, ক্রিকেটাররাও দুপুর ১টায় শুরু বিপিএলের ম্যাচ বয়কট করেন।
এরপর বিকেলে ক্রিকেটাররা আরেকটি সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগের দাবিতে নিজেদের অনড় অবস্থানের কথা জানান। এ বিষয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিসিবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও চেয়েছেন তাঁরা।
এর কিছুক্ষণ পরই বিসিবি পরিচালক নাজমুলকে অর্থ কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে।
সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার পর্যালোচনা এবং সংস্থার সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে বিসিবি সভাপতি তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে নাজমুল ইসলামকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
বিসিবি বলেছে, এই সিদ্ধান্তটি বিসিবি গঠনতন্ত্রের ৩১ অনুচ্ছেদের আওতায় বিসিবি সভাপতির ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য বোর্ডের কার্যক্রম যেন নির্বিঘ্ন ও কার্যকরভাবে চলতে পারে, তা নিশ্চিত করা।
পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত বিসিবি সভাপতি অর্থ কমিটির প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন বলেও জানানো হয় সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে।
‘ক্রিকেটারদের স্বার্থই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার’ উল্লেখ করে বিসিবির আশা, এই কঠিন সময়ে সব ক্রিকেটার বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতির স্বার্থে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার পরিচয় দেবেন এবং বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন।