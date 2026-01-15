৫ কারণ জানিয়ে ক্রিকেটাররা বললেন, নাজমুল পদত্যাগ না করলে খেলব না

৫ কারণ জানিয়ে ক্রিকেটাররা বললেন, নাজমুল পদত্যাগ না করলে খেলব না
না খেলার অবস্থানে এখনও অনড় আছেন ক্রিকেটাররা। বনানীতে সংবাদ সম্মেলনে ৫টি কারণ উত্থাপন করেছেন তারা। সেখান থেকে জানানো হয়েছে, খেলার জন্য তৈরি আছেন ক্রিকেটাররা। তবে সেক্ষেত্রে বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামকে পদত্যাগ করতে হবে, এ ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই।
সংবাদ সম্মেলনে পাঁচটি কারণ তুলে ধরা হয়েছে। ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেটের সংকট, নারী ক্রিকেটারদের যৌন হয়রানির অভিযোগে বিসিবির অবস্থান, বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগের দাবি ও নারী ক্রিকেটে সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি সামনে আনা হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন বলেন, ‘মাঠে যাবো একটাই শর্তে, বিসিবি থেকে এসে যদি কমিটমেন্ট করে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই লোক বিসিবিতে থাকবে না। যদি থাকে, তাহলে খেলা বন্ধের দায় ক্রিকেটাররা নেবে না। যদি বিসিবি থেকে অফিশিয়াল ডিক্লেয়ার করে।’
ক্রিকেটারদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিকেলের মধ্যে যদি বোর্ডের পক্ষ থেকে এই শর্ত মেনে নেওয়া হয়, তাহলে সন্ধ্যায়ই তারা ম্যাচ খেলতে নামবেন।
বিস্তারিত আসছে...।