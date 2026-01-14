ক্রিকেট

বিসিবি বলছে নাজমুলের বক্তব্য তাঁর নিজের

বিশ্বকাপ না খেললে ক্রিকেটারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি না—এমন প্রশ্নে বিসিবির অর্থ কমিটির প্রধান এম নাজমুল ইসলামের মন্তব্য নিয়ে যে  সমালোচনা তৈরি হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

আজ রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানায়, বোর্ডের কোনো পরিচালক বা সদস্যের ব্যক্তিগত মন্তব্য বিসিবির আনুষ্ঠানিক অবস্থান নয়। সাম্প্রতিক সময়ে দেওয়া কিছু বক্তব্যে যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন, সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে বোর্ড। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ ধরনের মন্তব্য বিসিবির মূল্যবোধ, নীতি কিংবা আচরণবিধির প্রতিফলন নয়।

এর আগে আজ বিকেলে মিরপুরে সাংবাদিকদের বিসিবির অর্থ কমিটির প্রধান নাজমুল ইসলাম জানান, এবারের টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেললেও ২০২৭ সাল পর্যন্ত আইসিসি থেকে বিসিবির রাজস্ব আয়ে কোনো হেরফের হবে না। তবে ক্ষতি হবে ক্রিকেটারদের। তাঁরা প্রাইজমানি ও ম্যাচ ফির টাকা পাবেন না।

এই আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার কোনো চিন্তা বিসিবি করবে কি না, এমন প্রশ্নে নাজমুল বলেছেন, ‘ওরা গিয়ে যদি কিছুই না করতে পারে, তাহলে ওদের পেছনে আমরা যে এত কোটি কোটি টাকা খরচ করছি, আমরা কি ওদের কাছ থেকে ওই টাকা ফেরত চাচ্ছি নাকি!’

আরেক প্রশ্নে নাজমুল ইসলাম এমনও মন্তব্য করেছেন, ‘আমরা যে ওদের পেছনে এত খরচ করছি, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ওরা কিছুই করতে পারছে না। আজ পর্যন্ত আমরা একটাও বৈশ্বিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি? কোনো একটা জায়গায় আমরা কতটুকু কী করতে পারছি? আমরা তাহলে তো প্রত্যেকবারই বলতে পারি, তোমরা খেলতে পারোনি, তোমাদের পেছনে যা খরচ করেছি, এটা এবার তোমাদের কাছ থেকে আমরা নিতে থাকি, ফেরত দাও।’

তাঁর এমন মন্তব্য নিয়ে এরই মধ্যে সমালোচনা শুরু হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কয়েক ঘণ্টা পরই বিসিবি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেছে, বোর্ডের মনোনীত মুখপাত্র বা মিডিয়া ও কমিউনিকেশনস বিভাগ ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে দেওয়া বক্তব্যকে বিসিবির বক্তব্য হিসেবে দেখা উচিত নয়। এসব মন্তব্য ব্যক্তিগত পর্যায়ের এবং সেগুলোর দায় বোর্ড নেবে না।

বিসিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ক্রিকেটারদের প্রতি অসম্মানজনক কোনো আচরণ বা বক্তব্য কিংবা যা বাংলাদেশের ক্রিকেটের সুনাম ও ভাবমূর্তির ক্ষতি করে—এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বিসিবি বলেছে, ক্রিকেটারদের স্বার্থ, সম্মান ও সুস্থতা রক্ষা এবং খেলায় পেশাদারি, জবাবদিহি ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখতে বোর্ড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

