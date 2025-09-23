আজ শ্রীলঙ্কাকে হারানো পাকিস্তানের জন্য একটু কঠিন
এশিয়া কাপে পাকিস্তানের লড়াইটা অনেকটা টিকে থাকারই। আবুধাবিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হেরে গেলে পাকিস্তানের এশিয়া কাপ ভাগ্য আর নিজেদের হাতে থাকবে না।
নানা কঠিন সমীকরণের ওপর নির্ভর করতে হবে। পাকিস্তানের মতো শ্রীলঙ্কা সুপার ফোরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হেরেছে। পাকিস্তান হেরেছে ভারতের বিপক্ষে, শ্রীলঙ্কা তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের কাছে হেরেছে। তবু শ্রীলঙ্কাকে হারানো পাকিস্তানের জন্য আজ একটু কঠিনই হবে।
পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা টি-টোয়েন্টিতে সর্বশেষ মুখোমুখি হয়েছে তিন বছরের বেশি সময় আগে। সর্বশেষ ২০২২ সালের এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির ফাইনালে দুই দল খেলেছিল। ফাইনালে পাকিস্তানকে ২৩ রানে হারায় শ্রীলঙ্কা। সেই টুর্নামেন্টও হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে।
সেই ফাইনালের আগে দুই দলে সর্বশেষ চার দেখাতেও জিতেছিল শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তান সর্বশেষ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি জিতেছিল ২০১৯ সালের অক্টোবরে। সেই দলের বেশির ভাগ ক্রিকেটারই এখন পাকিস্তান দলে নেই। ফখর জামান, ফাহিম আশরাফ, হাসান আলী ছাড়া এশিয়া কাপে পাকিস্তান দলের কোনো ক্রিকেটারই শ্রীলঙ্কাকে টি-টোয়েন্টিতে হারানোর স্বাদ পায়নি।
২০১৯ সালের সেই শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি দল আর বর্তমান দলের মধ্যেও অনেক তফাত। এশিয়া কাপের স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটারদের মধ্যে শুধু দাসুন শানাকাই পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে হারের তেতো স্বাদ পেয়েছেন।
সব মিলিয়ে যদিও পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা লড়াইয়ে এগিয়ে আছে পাকিস্তানই। দুই দল টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত ২৩ বার একে অন্যের বিপক্ষে খেলেছে। পাকিস্তানের জয় সেখানে ১৩ ম্যাচে, শ্রীলঙ্কা জিতেছে ১০টিতে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সর্বশেষ ৫টি ম্যাচে হারা পাকিস্তান এর আগে টানা ৬ ম্যাচেই জিতেছিল। যদিও পাকিস্তানের সেই দল আর এই দলে অনেক পার্থক্য। বর্তমানে পাকিস্তান দলে থাকা ক্রিকেটারদের সামর্থ্য আছে কি না, সেটা নিয়েই প্রশ্ন আছে।
আজ রাত ৮.৩০ মিনিটে পাকিস্তান খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। শ্রীলঙ্কা আজ হেরে গেলেও নানা সমীকরণের মারপ্যাঁচে পড়বে দলটি।